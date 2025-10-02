新壽喊話市府同意土地移轉　李四川：有心要合意解約就提條件

記者陳家祥／台北報導

輝達（NVIDIA）海外總部相中台北市北投士林科技園區T17、T18基地，但該處地上權屬新光人壽，土地問題至今遲未解決。新壽今（2日）強調，已和輝達針對直接移轉地上權契約達成共識，喊話北市府同意。對此，台北市府市長李四川回應，「這件事情明白告訴新壽，這是違反契約」，會涉及圖利的問題；李強調，若新壽有心要合意解約，只要報到市政府後就會報議會討論，若議會同意可編列預算買回土地，市政府一定會依法辦理。

▲新光人壽位在北士科的T17、T18基地。（圖／記者湯興漢攝）



李四川說，新壽這幾天大概都對於有關輝達要到T17、18做了很多對外聲明。第一點，他們最喜歡的，從剛開始都希望市政府能夠修改契約，直接轉給輝達，「這件事情我們明白告訴他，這是違反契約，公務員絕對要依法辦事，絕對不會去改契約」，原則上讓新壽轉移了之後，從輝達賺取這麼大的利益，這會涉及圖利的問題。

李四川指出，經過市政府這3個月的協調，原則上這土地的地上權已經屬於新壽，有兩種處理方式，一種是按照契約，把輝達的建物蓋好、取得使用執照，直接轉給輝達；李說，據他了解，輝達不同意這樣的方式，這就必須是新壽去做努力。

第二點，則是有關合意解約。李四川說，市府也告知新壽，這是輝達比較喜歡的方案，希望合意解約後把這土地直接給輝達。但新壽一直不同意市府開的這個條件，「到現在為止，新壽從來沒有跟市府正式提出願意合意解約、合意解約的條件是什麼」。

李四川說，如果新壽對市政府初步提出合意解約條件，不滿意的話也可以提出新壽要的條件。如新壽若主張50年地上權使用，有議員提到的100多億，市政府一定會依規定編列預算送議會審查。但據他了解，新壽聽到要送議會，到現在都沒有提出。

「為了要讓輝達在台北市，新壽應該是要依照契約去做執行。」李四川說，假設新壽有心要合意解約，「條件是什麼？只要報到市政府來，我們就會按照他的條件，會報議會，若議會同意在這條件下可以核准編列預算買回土地，市政府一定會依法辦理」。