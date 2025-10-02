　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

▲▼位於中國河南省鄭州市的蜜雪冰城。（圖／VCG）

▲蜜雪冰城。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

以「高性價比（CP值）」聞名的大陸茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，傳出母集團擬以2.97億元（人民幣，下同；約合新台幣12.7億元）投資現打鮮啤公司福鹿家，拓展產品品類。此前，已經有人發現蜜雪冰城與福鹿家的門市共享店舖空間與員工，且推出9.9元（約合新台幣42元）的現打精釀啤酒。

綜合陸媒報導，蜜雪集團公告，9月30日，蜜雪與福鹿家（鄭州）企業管理有限公司及福鹿家股東簽訂投資協議。

蜜雪擬以向福鹿家注資人民幣2.856億元的方式，認購福鹿家新增註冊資本人民幣690.17萬元，佔其經擴大註冊資本的51％。同日，蜜雪與福鹿家股東趙傑簽訂股權轉讓協議。

該投資及股權轉讓完成後，福鹿家將成為蜜雪的非全資附屬公司，而其財務業績將並入集團的財務業績。

福鹿家主要為消費者提供每500ml單價約人民幣6至10元的現打鮮啤產品，旗下有現打鮮啤品牌「鮮啤福鹿家」。對福鹿家的投資是蜜雪集團開拓現打鮮啤品類的重要措施。蜜雪官方稱，「該投資後，（蜜雪）集團將把握現打鮮啤行業的發展機遇，將產品品類從現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡延伸至現打鮮啤」。

▲▼蜜雪冰城與福鹿家。（圖／翻攝小紅書）

▲福鹿家店鋪。（圖／翻攝小紅書）

事實上，大陸網友此前就已經發現新開張的福鹿家店鋪，不只裝修風格和蜜雪冰城十分相似，還直接開在蜜雪冰城旁邊，且員工也是兼顧兩個店鋪。有網友稱讚，福鹿家的奶啤口感還不錯，度數不高，可以當果汁喝；還有人驚訝，9.9元居然能嘗到現打精釀啤酒。

據報導，鮮啤福鹿家的產品涵蓋「鮮啤」、「茶啤」和「果啤」等現打精釀，有超過15款產品，也推出不少迎合年輕人的啤酒口味，例如「狂炫砂糖橘」、「福鹿金橘普洱」、「微醺小奶啤」等產品。

近年來，不少鮮啤福鹿家門市在開業時都掛上「蜜雪冰城旗下品牌，精釀啤酒免費試喝」的橫幅。福鹿家的IP形象「小鹿」，還時不時和蜜雪冰城吉祥物「雪王」一起在社群媒體出鏡打卡；2024年11月，福鹿家更是在小紅書發文稱，已經住進蜜雪冰城總部大樓。

▼福鹿家此前已宣布進駐蜜雪冰城總部。（圖／翻攝小紅書）

▲▼蜜雪冰城與福鹿家。（圖／翻攝小紅書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
426 2 3202 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
尷尬！國民黨列花蓮洪災時序砲轟劉世芳失職　反曝縣府多13小時
日本返台一刷護照「海關秒現身」　行李都檢查！他驚：開始嚴查了
0分！AirPods Pro 3被判「完全無法維修」
女子公園遭性侵！還被拍照傳給男友
恐怖喪屍開賓士連撞28車！　爆胎停路邊
獨／直擊光復救災超人「手在抖」！原因藏洋蔥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《許我耀眼》陳偉霆飾霸總再暴紅！　他坦言「1原因」當初不敢演

陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

陸男「開飛機」15分鐘到家　空中觀賞長假塞車潮　「我經常開」挨轟炫富

影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」　紀錄國寶躲避戰火輾轉來台史

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」　一筆勾銷上演世紀大和解

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

全球首個16兆瓦海上風電機組裝完成　陸實現關鍵零組件100%國產化

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

《許我耀眼》陳偉霆飾霸總再暴紅！　他坦言「1原因」當初不敢演

陸「算力黑馬」海南華鐵子公司157.7億大單沒了　上交所急發監管工作函

陸男「開飛機」15分鐘到家　空中觀賞長假塞車潮　「我經常開」挨轟炫富

影／兩岸首次合作「故宮文物南遷展」　紀錄國寶躲避戰火輾轉來台史

蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員　三人「八字形」橫抬出場

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」　一筆勾銷上演世紀大和解

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

全球首個16兆瓦海上風電機組裝完成　陸實現關鍵零組件100%國產化

酷航推限定版彩繪YouBike　即起拍照抽1.9萬元機票抵用券

成龍同框女明星遭批「過度親密」　黑歷史照片被挖…出手背後環抱

胡瓜誇讚小禎男友！爆見面「他狂發抖」　認很會看人：早勸不要嫁李進良

屏東縣114年度地籍圖重測成果10/1公告　5處公告場可閱覽

快訊／蛋草犯！2小草蛋洗民進黨部門口遭起訴　民進黨回應了

台灣LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改　錯過收不回

連假來了屏東縣警啟動疏導網　中秋回家旅遊不塞車

聲寶援助花蓮災民　以實際行動守護家園

AI驅動企業升級、鏈結全球市場　台北數位應用博覽會助數位轉型

《惡靈古堡9》「傳聞」滿天飛　製作人不滿沒證實玩家卻堅定相信

【遭踢飛婦人出事了】超商鬧事被逮：盡量拍

大陸熱門新聞

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

6歲弟頭長膿癬永遠禿了！元凶竟是「可愛寵物」

女子求辨識「奶奶去世前1周寫的字」　2年來無人解出

陸90後正妹副教授爆紅！　謙虛回應：本人長相普通

上海網球大師賽短裙姐嗨過頭驚動安保人員 三人「八字形」橫著抬出場

台灣藝人祝祖國生日　邱垂正：沒用法規罰

34元就能搭機？　大陸流行這樣打卡頭等艙

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

不甩變胖網暴！全紅嬋再現「水花消失術」

陸男「開飛機」不塞車15分鐘到家　「我經常開」挨轟炫富

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

充電樁長假塞爆！　陸車主苦等3小時崩潰：還要等多久啊

廣東兩村搶水源結仇百年「互不交談通婚」 一筆勾銷上演世紀大和解

更多熱門

相關新聞

1瓶=25瓶！海尼根台灣勇奪2025永續行動金獎

1瓶=25瓶！海尼根台灣勇奪2025永續行動金獎

你手中的海尼根綠瓶，很可能已經歷經多次「重生」。透過 RGB（Returnable Green Bottle）可回收綠瓶計畫，這些玻璃瓶最多能被回收清洗、重複使用 25 次，不僅延長瓶子的生命，也大幅減少一次性資源的浪費。今年，這項計畫讓海尼根台灣勇奪「台灣永續行動獎」金獎，展現品牌在地永續的堅定承諾。

韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣這品牌收店

韓國人喝珍奶「棄台投中」　台灣這品牌收店

CAFE!N WASABI BEAR跩萌小熊紙杯

CAFE!N WASABI BEAR跩萌小熊紙杯

中國啤酒市占率超車台啤

中國啤酒市占率超車台啤

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

德商店夜間「禁售啤酒洋芋片」　學生抗議

關鍵字：

蜜雪冰城福鹿家精釀啤酒啤酒

讀者迴響

熱門新聞

萬人湧花蓮救災　他籲鏟子超人別去了

大一生上課24天魂斷校園　父帶阿公阿嬤悲慟認屍

準颱風「麥德姆」周五挾雨彈　中秋連假天氣一次看

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

快訊／花15元買飲料發票中千萬　17名幸運兒清單曝光

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

佛祖街夫妻失聯10天　吊車大王調怪手助開挖

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

第一批「鏟子超人」怎麼誕生？　全因他的1句話

北捷被踹婦新視角影片曝光！她先動手

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽翻！第一名超意外

北捷被踹婦帳號遭起底朝聖　意外曝光「凡異計畫」

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

最兇議員化身鏟子超人　自嘲：手舉不起來了

8旬伯騎單車彰化衝花蓮！鏟完泥睡紙板

更多

最夯影音

更多
菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震

菲律賓6.9強震釀逾30死！　宿霧宣布「全面停課」官方示警恐有餘震
李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

李多慧化身鏟子超人！調整拍攝工作現身救災　臉沾泥喊：想多幫忙

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

北捷逼讓坐白髮婦是竊盜通緝犯　繳1.5萬罰金恢復自由

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

獨／逼哭全網的光復白髮男找到了！「有挖到我媽嗎？」憶母淚崩：她喊阿偉救我

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

果真「被吊車耽誤的歌手」！胡漢龑清唱公開大巨蛋攻蛋計畫

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面