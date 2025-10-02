蜜雪冰城要賣啤酒了！　40元就能喝到現打精釀

▲蜜雪冰城。（圖／VCG）

記者陳冠宇／綜合報導

以「高性價比（CP值）」聞名的大陸茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，傳出母集團擬以2.97億元（人民幣，下同；約合新台幣12.7億元）投資現打鮮啤公司福鹿家，拓展產品品類。此前，已經有人發現蜜雪冰城與福鹿家的門市共享店舖空間與員工，且推出9.9元（約合新台幣42元）的現打精釀啤酒。

綜合陸媒報導，蜜雪集團公告，9月30日，蜜雪與福鹿家（鄭州）企業管理有限公司及福鹿家股東簽訂投資協議。

蜜雪擬以向福鹿家注資人民幣2.856億元的方式，認購福鹿家新增註冊資本人民幣690.17萬元，佔其經擴大註冊資本的51％。同日，蜜雪與福鹿家股東趙傑簽訂股權轉讓協議。

該投資及股權轉讓完成後，福鹿家將成為蜜雪的非全資附屬公司，而其財務業績將並入集團的財務業績。

福鹿家主要為消費者提供每500ml單價約人民幣6至10元的現打鮮啤產品，旗下有現打鮮啤品牌「鮮啤福鹿家」。對福鹿家的投資是蜜雪集團開拓現打鮮啤品類的重要措施。蜜雪官方稱，「該投資後，（蜜雪）集團將把握現打鮮啤行業的發展機遇，將產品品類從現製果飲、茶飲、冰淇淋和咖啡延伸至現打鮮啤」。

▲福鹿家店鋪。（圖／翻攝小紅書）

事實上，大陸網友此前就已經發現新開張的福鹿家店鋪，不只裝修風格和蜜雪冰城十分相似，還直接開在蜜雪冰城旁邊，且員工也是兼顧兩個店鋪。有網友稱讚，福鹿家的奶啤口感還不錯，度數不高，可以當果汁喝；還有人驚訝，9.9元居然能嘗到現打精釀啤酒。

據報導，鮮啤福鹿家的產品涵蓋「鮮啤」、「茶啤」和「果啤」等現打精釀，有超過15款產品，也推出不少迎合年輕人的啤酒口味，例如「狂炫砂糖橘」、「福鹿金橘普洱」、「微醺小奶啤」等產品。

近年來，不少鮮啤福鹿家門市在開業時都掛上「蜜雪冰城旗下品牌，精釀啤酒免費試喝」的橫幅。福鹿家的IP形象「小鹿」，還時不時和蜜雪冰城吉祥物「雪王」一起在社群媒體出鏡打卡；2024年11月，福鹿家更是在小紅書發文稱，已經住進蜜雪冰城總部大樓。

▼福鹿家此前已宣布進駐蜜雪冰城總部。（圖／翻攝小紅書）