斷言「高虹安二審無罪」　他驚揭1危機：恐失去市長寶座

▲高虹安涉貪二審辯結，沈政男斷言會無罪。（圖／記者吳銘峯攝）



網搜小組／劉維榛報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審辯結將在12月16日宣判。精神科醫師沈政男斷言，高虹安貪污案二審幾乎肯定無罪，不過他提醒高虹安誣告案仍在進行，若三審有罪，就會失去市長資格，政治前途仍有巨大變數。

醫師沈政男在臉書表示，高虹安貪污案二審幾乎可以預測就是「無罪」。理由在於，二審法官在今年初提起釋憲，表達適用《立法院組織法》三十一之一條來審判高虹安的貪污案，也就是不當使用立法委員助理費，所謂詐取財物，顯有困難，結果竟然被裁定不受理。

關於不受理的理由，沈政男說明，用《貪污治罪條例》來審判，關《立法院組織法》什麼事？人家是為了立法院的運作而定，不是為了讓你審判。

隨後沈政男更點出另一層現實面，「人家二審法官都知道，歷來多少民代因為助理費報帳問題而涉案，這是業界沉痾，幾十年來大家都這麼做，只是有人比較顧人怨被檢舉而爆發，其他人只是還沒爆發而已。」

沈政男感嘆，如果真的地毯式辦下去，中華民國的立法單位，包括中央與地方，都要關門了，這不是憲政危機是什麼？」

沈政男說，二審法官寫了2萬字提起釋憲，簡簡單單隨隨便便就被憲法法庭拒於門外，當然不爽，必須用實質審判繼續捍衛自己的主張了，「怎麼捍衛？就是判高虹安無罪」，判決理由部分則是查無適用法律，《立法院組織法》三十二之一條跟地方議會助理費的規定並不一樣。

最後值得注意的是，沈政男指出，高虹安還有誣告案二審被判六個月，雖然有機會改服勞動役，「但她似乎仍想拚三審」，這樣一來如果三審定讞，結果有罪，而且不能改服勞動役，就會喪失市長資格，即使2026選上也是一樣。」因此他建議高虹安現在的思考，應該從政治的角度來著眼。

※本文獲得醫師沈政男授權提供。

