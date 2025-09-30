悠遊番路．柿季茶鄉　2025番路柿子節「專利登場」

▲▼ 2025番路柿子節聯合記者會登場，專利技術與新品上市 打造柿季茶鄉品牌價值 。（圖／番路鄉農會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025番路柿子節聯合記者會9月30日於番路鄉農會「飲冰柿茶集」盛大舉行。今年以「悠遊番路．柿季茶鄉」為主題，宣布自10月4日至19日展開一系列活動，結合專利技術發表、新品上市、市集展售、健走路跑與茶文化體驗，全面展現番路鄉農會在農業創新、品牌推廣與觀光發展上的多元布局。

本屆柿子節主場活動將於10月4日至5日舉行，現場安排農特產品市集展售、新品發表與食農教育互動，讓民眾近距離認識柿子產業。10月4日率先登場的「健康嘉好柿 健走一起來」，將帶領參與者走訪半天岩步道，沿途欣賞茶鄉自然景緻；10月5日則推出「嘉有喜柿珍惜水資源路跑」，傳遞珍惜水資源與永續發展理念。



1. 柿子快速脫澀專利，番路鄉農會正式發表並取得專利的新型脫澀技術，利用食品級檸檬酸與小蘇打反應產生二氧化碳，營造缺氧環境並降低pH值，使可溶性單寧轉化為不溶性聚合態。經實驗驗證，僅需2至3天即可完成脫澀，效率遠優於傳統方式。此技術不僅保留柿子鮮脆口感與亮麗外觀，還能降低能源與時間成本，提升品質穩定度，協助農民提高收益與市場競爭力。

2. 柿葉研萃 PersiLeaf 洗沐系列，番路鄉農會積極推動副產物再利用，攜手嘉義大學運用低溫精萃技術，成功保留柿葉中的多酚、單寧與抗氧化成分，推出「柿葉研萃 PersiLeaf Lab」洗沐系列，包括洗髮精、潤髮乳、沐浴乳與洗手慕斯，讓原本被忽視的落葉搖身一變為兼具機能與市場潛力的保養清潔用品。





3.番路農會與台灣菸酒股份有限公司(台灣啤酒)、阿里山林鐵處跨界合作，以隙頂產銷履歷蜜香紅茶為基底，結合在地曙光玫瑰莊園的玫瑰花釀製，創造出花果香氣與茶韻交融的特色風味。包裝設計融入神木站景緻，象徵茶鄉山林與鐵道文化，兼具收藏價值與市場話題。

• 10月11–12日：於半天岩紫雲寺舉辦「番路柿子節暨水資源宣導活動」，深化環境教育與文化交流。

• 10月18–19日：在隙頂推出「秋遊隙頂．雲之旅」，由大小茶師帶領遊客體驗隙頂茶文化，並結合健走推廣茶鄉休閒旅遊。

活動自番路延伸至半天岩、隙頂，串聯茶鄉景點，吸引更多遊客走訪，擴大地方觀光效益。

今年特別打造「四健會闖關」與「VR體驗區」，由嘉義大學林彥伯教授、連經憶老師及楊奕玲教授共同參與規劃。透過虛擬實境，遊客能身歷其境體驗柿餅SPA工坊製程，將專業知識轉化為互動學習，寓教於樂，為活動增添教育價值。

嘉義縣長翁章梁表示，番路是柿子的故鄉，番路鄉農會近年來研發多項柿子加工商品，深受市場與消費者喜愛。今年推出的柿子快速脫澀專利，更能協助農民降低能源與時間成本，提升品質穩定度，增加收益並強化市場競爭力，對地方農業升級意義重大。

理事長黃瓊賢指出，柿子節舉辦至今已29屆，透過新品開發、產銷履歷驗證與跨界合作，番路農業不僅展現現代化成果，也逐步累積文化與經濟價值，未來更希望吸引青農參與，拓展國際市場。

總幹事趙幸芳強調，今年的專利技術與新品上市，展現農會推動創新的決心。柿葉洗沐系列凸顯副產物再利用與循環經濟價值；神木站紀念啤酒展現跨界合作魅力；新型脫澀技術則為柿子產業注入新動能，有助穩定價格並提高農民收益。



2025番路柿子節自10月4日至19日舉行，串聯番路、半天岩、隙頂三大場域，從專利技術、新品上市到市集展售與文化活動，完整呈現「柿季茶鄉」的多元樣貌。這不僅是一場地方農業慶典，更是結合產業創新、文化底蘊與觀光能量的區域盛事，為番路農業品牌累積深厚價值。