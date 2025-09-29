賴清德要求軍方：隨時關心救災官兵健康　兵力輪替也要安排食宿

▲總統賴清德要求國防部，隨時關心救災官兵的健康，也要妥適安排食宿跟交通。（圖／軍聞社，下同）



記者陶本和／台北報導

花蓮光復鄉日前因馬太鞍堰塞湖潰壩，洪水重創造成街道滿是淤泥，中央地方、國軍及大量志工持續投入救援。總統賴清德29日分享多張軍聞社拍攝的照片提醒軍方，隨時關心災區氣候跟官兵健康；他說，軍方會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替，在輪替過程中，要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。

賴清德表示，在花蓮光復鄉，持續湧入來自全台各地的救災超人，也看到國軍弟兄姊妹來回奔波的身影。他說，真的非常感謝每位志工夥伴、國軍的奉獻，展現台灣最珍貴的團結力量。

賴清德說，他希望能在中秋節前，協助民眾恢復日常生活，「我已經請國防部，務必以此為目標，全力以赴」。同時，他也提醒國防部，要隨時關心災區氣候以及官兵健康，讓官兵安全、安心執行任務。

賴清德表示，國防部也會啟動跨區增援部隊，前往災區進行兵力輪替。在輪替過程中，也要妥適安排官兵的食宿與交通等需求，適切分配人力，兼顧勤務與休息。

賴清德強調，不論是「鏟子超人」、「義煮超人」、「物資超人」，還是協助分享資訊的朋友，每個人都是救災超人，都是台灣堅強後盾的關鍵一分子。他承諾，中央會持續努力，全力幫助花蓮鄉親恢復正常生活。