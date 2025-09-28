　
國際

機率三千萬分之一！紐約超市驚見橘色龍蝦　獲救重返大海

紐約超市出現罕見的橘色龍蝦。（圖／翻攝自FB Humane Long Island）
▲紐約超市出現罕見的橘色龍蝦。（圖／翻攝自FB Humane Long Island）

圖文／CTWANT

美國紐約（New York）一處超市近日出現一隻罕見的橘色龍蝦，最後在動物倡議團體「人道長島」（Humane Long Island）的協助下，重返大海。這隻被命名為「Jean-Clawd Van Dam」的龍蝦，由該組織執行董事李奧納多（John Di Leonardo）親手放生於長島海灣（Long Island Sound）。

根據《衛報》報導，發現這隻稀有龍蝦的是民眾布蘭卡托（Kyle Brancato）在紐約州羅徹斯特（Rochester）的Tops雜貨店經過水槽時，注意到這隻龍蝦顏色鮮亮、與周遭棕綠色同類截然不同。布蘭卡托擔心其他顧客會誤以為牠生病而忽視，於是決定買下龍蝦，並想辦法替牠尋找生機。

由於缺乏飼養甲殼類的經驗，布蘭卡托臨時向當地餐廳Palmer’s借來水槽水，再到寵物用品商店Petco購買20加侖水槽與盒裝海水，調整至適合溫度後，暫時安置這隻橘色龍蝦。最終，牠在9月24日獲釋放回長島海灣，時間恰好落在美國「國家龍蝦日」（National Lobster Day）的前夕。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）解釋，美洲龍蝦大多呈棕綠或橄欖色，只有在被烹煮後才會變成橘紅色；因此，能在野外發現天生呈橘色的龍蝦，機率僅約三千萬分之一。NOAA指出，美洲龍蝦主要棲息在加拿大紐芬蘭（Newfoundland）至美國北卡羅來納州（North Carolina）之間海域，其中約八成捕撈來自麻薩諸塞州（Massachusetts）、羅德島州（Rhode Island）與緬因州（Maine）。

人道長島強調，龍蝦是具備感知且聰明的動物，能夠每年遷徙超過160公里（100英里），在被禁錮於狹小水槽或直接投入沸水時，會感受到痛苦。他們呼籲大眾停止將活龍蝦直接烹煮的習慣，並指出瑞士（Switzerland）、挪威（Norway）、紐西蘭（New Zealand）及義大利（Italy）雷焦艾米利亞市（Reggio Emilia）已明文禁止此類做法。

該組織進一步指出，美國每年約有1億隻龍蝦被捕捉與宰殺，即使是罕見的橘色、藍色或黃色龍蝦，也多半逃不過被端上餐桌的命運。這次「Jean-Clawd Van Dam」得以重返大海，被形容為極少數幸運的「橘色鑽石」。

更多新聞
軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝
57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

全台鏟子超人湧花蓮救災！　列車長廣播致敬：感謝有你

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

這是路雲？！《濁流之爭》亂髮蓄鬍變地痞　攜手辛叡恩.朴栖含對抗貪腐政權

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

前行政院長張俊雄辭世　兒子曝最後一刻「睡夢中安詳離開」

