2025台北世貿美容展　藝群白光修護引領亞洲保養風潮

▲藝群醫學美容集團於台北世貿美容展推出PDRN白光修護系列，吸引眾多買家關注。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台北世貿秋季美容展於9月26日至29日熱鬧登場，聚集台灣、日本、韓國等亞洲知名品牌，主打關鍵成分與最新技術，其中由藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師主導研發的PDRN白光修護系列，以鮭魚DNA衍生成分為基礎，兼具肌膚修護與亮白功效，成為全場矚目焦點。

現場不乏日、韓品牌展出胜肽、幹細胞萃取、外泌體等配方，力拚亞洲市場版圖。藝群PDRN系列以本土研發與臨床背景切入，搭配沉浸式體驗空間，讓參觀者實際感受「一抹如晨露輕拂肌膚」的修護概念，吸引專業買家與消費者駐足。該系列結合菸鹼醯胺、穀胱甘肽、維他命C衍生物、積雪草等成分，強調日夜修護與妝前打底雙重效果。

展區設計更以蔚藍海洋為主題，並設置趣味釣魚遊戲，象徵「釣取肌膚之美」，增添互動性與親和力。大小朋友都能在遊戲中了解PDRN特色，為展場帶來不少歡樂氛圍。

正坤醫師同時是企管博士與皮膚專科醫師，長期在成功大學、長榮大學授課，並擔任台灣美容醫療促進協會理事長。藝群醫美集團旗下包含21家醫美診所與Dr.藝群保養品公司，展現跨醫學與保養領域的整合實力。

本次美容展吸引數萬人入場，PDRN白光修護系列憑藉醫學背景、臨床驗證與創新行銷設計，在激烈競爭中脫穎而出。未來，藝群醫美將持續推動台灣品牌走向亞洲舞台，領航保養市場新趨勢。