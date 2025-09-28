「惡夢細菌」激增近70%！美CDC警告悄悄擴散　實際感染數恐更高

▲根據CDC發布的「惡夢細菌」影像，綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）也是一種可以演化出抗藥性的病菌（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）最新報告顯示，抗藥性「惡夢細菌」（Nightmare bacteria）病例數字正在上升中，感染率從2019年到2023年之間暴增近7成，其中由NDM基因引起的感染更是激增460%，引發醫學界高度警戒。

CDC研究團隊在《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）發表報告指出，「惡夢細菌」主要因為攜帶NDM基因而難以治療，目前僅2種抗生素對其有效，藥物昂貴又必須透過靜脈注射方式給藥。

此外，許多人可能在不知情狀況下成為帶原者，這將導致社區傳播風險升高，就連以前被視為常見的泌尿道感染，都可能變得更難治療。

CDC近年關注對多種抗生素具有抗藥性的「惡夢細菌」，包括碳青黴烯類（carbapenems），這類抗生素被視為治療嚴重感染的「最後一道防線」。

▲新冠肺炎大量使用抗生素，被認為是助長「惡夢細菌」的原因之一。（圖／路透）



根據來自29州的病例數據，2023年一共記錄4341例針對碳青黴烯具有抗藥性的細菌感染，其中1831例細菌攜帶NDM基因。整體而言，對碳青黴烯具有抗藥性的細菌感染率，從2019年的每10萬人不到2例，攀升至2023年的每10萬人超過3例，增長率高達69%，而NDM病例的比例更是成長460%。

《美聯社》指出，抗生素抗藥性（Antimicrobial resistance）意指細菌或真菌等病菌獲得能夠抵抗藥物的能力，而抗生素濫用也是病例激增的一大原因，未完成或不必要的處方藥物療程不僅未能殺死病菌，反而讓它們更加強大。未參與研究的華盛頓大學研究員伯納姆（Jason Burnham）認為，新冠疫情期間大量使用抗生素，可能助長了抗藥性病菌的情況惡化。

值得注意的是，CDC的統計數字僅為部分情況，許多州都沒有全面的檢測與通報病例。伯納姆指出，CDC缺乏加州、佛州、紐約州與德州等人口大州的數據，實際感染數字「絕對被低估了」。