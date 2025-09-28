高雄小港詭異命案！冷氣墜落壯男死亡　爆料者刪影片：不好說

▲高雄市警察局小港分局轄區發生一起死亡案件。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市小港區秀水路27日下午發生一起男子死亡案件，現場疑點重重。起初有民眾在「脆」平台爆料，指稱「5樓冷氣落下，砸到人，不妙！」警方獲報到場後證實男子已經身亡，但僅低調回應「過程不方便說明」，讓事件更添離奇。

據了解，事件發生在昨天下午3點55分，一名網友於下午4點左右上傳影片，畫面中3名救護人員正在急救一名男子，旁邊還倒著一台冷氣機，員警也在場。該網友貼文時註明「鳳山5F，冷氣落下，砸到人」，但立刻遭留言糾正：「是在小港秀水路，不是鳳山。」貼文者則解釋誤以為同事住鳳山。

附近居民透露，疑似為自高處墜落，但不清楚死者身份，只知道身型非常「壯碩」，也不明白為何冷氣會一併墜落，讓人霧裡看花。警方則態度低調，僅回應時間與地點，至於死因及是否與冷氣有關，仍待檢方進一步釐清。

而耐人尋味的是，該名貼文網友在記者求證分局後，隨即刪除了影片與留言表示：「恩～不好說，我可不希望被請去喝茶，我要刪了」，引發更多揣測。

其實早在今年7月20日的時候，小港分局發生過一名網友在臉書社團po出汽車倒車蓄意衝撞別人車輛的影片，結果引發熱議，警還私訊po網民眾，以「偵查不公開」為由要求刪除影片，這位網友只好乖乖配合，同時在臉書社團留言大酸「沒瓜吃了」，其他網友在底下留言「是要吃案嗎」？「是唬弄誰」？對此，分局表示：「僅建議」，不過最後小港分局長陳楨筌認了，對於分局的作為將主動負責，並向警局自請處分，後續也將加強內部教育訓練，防止類似情形重演。

目前本案死因尚待檢察官相驗釐清，現場冷氣墜落是否與男子死亡有直接關聯，仍有待司法調查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995