大陸 大陸焦點 特派現場

中國央行：落實落細適度寬鬆貨幣政策

▲▼中國人民銀行（PBOC）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國人民銀行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國人民銀行（央行）第3季貨幣政策委員會例會內容釋出。不同於第2季例會表述「實施好適度寬鬆的貨幣政策」；這次例會訊息為「落實、落細適度寬鬆的貨幣政策」。

中國人民銀行26日釋出第3季貨幣政策委員會例會內容，這場例會在23日召開。會議提到，經濟運作穩中有進，社會信心持續提振，高質量發展取得新成效；仍有國內需求不足、物價低位運作等困難和挑戰。

會議強調，要落實、落細適度寬鬆的貨幣政策，加強逆週期調節，更好地發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣、財政政策協同配合，促進經濟穩定成長和物價處於合理水準。

澎湃新聞解析這次例會與第2季例會略有差異處。在國內經濟情勢方面，第3季例會強調「落實、落細適度寬鬆的貨幣政策」；第2季例會表述則為「實施好適度寬鬆的貨幣政策」。

第3季例會建議，「加強貨幣政策調控」，提高前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏；第2季度例會則是建議，「加大貨幣政策調控強度」，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性。

在利率和匯率方面，第3季例會表述與第2季例會保持一致，會議重申強化央行政策利率引導，完善市場化利率形成傳導機制，發揮市場利率定價自律機制作用，加強利率政策執行和監督。

第3季例會強調，暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

第3季例會在房地產金融政策方面重申，著力推動已經推出的金融政策措施實施見效，加大存量商品房和存量土地盤活力度，鞏固房地產市場穩定態勢，完善房地產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

從周小川到潘功勝　看中美16年貨幣競爭的格局

從周小川到潘功勝　看中美16年貨幣競爭的格局

中國央行行長潘功勝近期發表「推進全球金融治理改革」言論，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，相關發言與中國央行前行長周小川的觀點類似，但從美國反應來看，中美貨幣競爭格局已出現變化。

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

央行指「房地產對經濟成長貢獻小」　引爆業界不滿

央行指「房地產對經濟成長貢獻小」　引爆業界不滿

何世昌／限貸令「回溯條款」非打擊投機　傷及3大無辜族群

何世昌／限貸令「回溯條款」非打擊投機　傷及3大無辜族群

信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

信用管制滿1年重擊房市　七都交易量暴跌近腰斬

