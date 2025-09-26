Google Maps開始抓「5星評論送優惠」　專家曝最慘下場

▲Google Maps會開始抓「寫評論送東西」行為。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人尋找餐廳或店家，會先查看Google Maps評價，不過有不少業者祭出「5星評論送優惠」活動，好增加人氣。對此網路達人提醒，Google Maps去年開始在國外抓不實評論，台灣也開始實施了，一旦被抓到，最慘可能會被「貼標籤」，後果不堪設想。

Google地圖優化專家「安迪」在《Threads》說明，台灣的Google Maps會開始抓「寫評論送東西」，去年9月國外Google Maps已經開始抓不實評論，假如被抓到，可能地標暫時無法新增評論；嚴重的話，地標甚至有可能直接被寫上「疑似虛假的評論最近從這個地標被刪除了」。

安迪指出，這幾天台灣的Google Maps多了一個新按鈕「檢舉商業行為」，惡意要檢舉的人，可以把「寫五星送小菜」之類的立牌拍照上傳，業者就可能會被Google鎖評論或貼標籤，因此他提醒店家要開始注意請客人寫評論的方式。

根據Google官方規定，業者「可以」募集或鼓勵消費者發布能夠反應真實體驗的內容，但不能有利益交換行為。不過，「不行」以金錢、折扣、免費商品和或服務等利益，誘使消費者發布任何評論，或是修改、移除負評。

安迪分析，誠心誠意請客人留下好評，認真的看待、管理、回覆每一則評論，是業者現在開始要做的事情，畢竟評論分數是影響地圖流量很重要的因素，所以務必多點耐心，還是要請每位客人留下評論。

延伸閱讀

▸ 中央推垂直避難「撤離人數突從600變8000」 花蓮縣府前線員工：心冷

▸ 想捐水去災區遭婉拒！相關單位建議「改寄太陽餅」 內行曝關鍵原因

▸ 原始連結