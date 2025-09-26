校園暴力！新北高一生為了座位「1句話」惹怒同學　被打到牙裂

▲新北市某高職傳出有學生挨揍門牙缺損，其父母提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixy）

記者黃宥寧／台北報導

新北以藝術為名的某高職爆發校園衝突，1名美術科學生因教室座位問題，遭同桌同學揮拳猛擊臉部、頭部，造成多處挫傷與門牙缺損。他與父母提告，求償精神慰撫金與醫療費共計72萬2千多元，士林法院審理後，僅認定部分傷勢與毆打有因果關係，最後判賠8萬元。

判決指出，該名學生小里（化名）2021年1月14日中午，在某教室準備午休時，因提醒同桌同學不要佔用座位，竟惹怒對方，當場被連揮5、6拳打中臉部、頭部，導致臉腫、手臂挫傷、門牙缺角。

小里與其父母提告主張，毆打不只造成多處挫傷與牙齒缺損，還導致右眼罹患白內障並接受手術，後續醫療費用高達11萬5千元，更表示，因傷影響學業與未來就業，甚至出現急性適應性疾患，身心痛苦難以彌補；父母則認小里受傷，他們也承受極大精神打擊，因此全家共同提告，合計求償超過72萬元。

出手的學生阿晟（化名）與父母抗辯，阿晟患有自閉症，長期遭同學挑釁，案發當天是因小里先推擠，他才會反擊，更指出，小里在事發後數日並未表現出眼睛不適，而醫院病歷也清楚記載其右眼視力模糊已持續多年，醫師診斷為「老年性白內障」，顯見與此次衝突無關，因此醫療費用及白內障手術費不應由阿晟及家長負擔。

法院審酌後認為，小里的臉部挫傷與牙齒缺角確實因毆打所致，應獲賠償，但病歷資料顯示白內障早在事件前已持續多年，與毆打無因果關聯，醫療費部分不予支持。

至於小里父母聲請的精神慰撫金，僅屬情感上「感同身受」，尚不足以構成重大侵害。最終判決阿晟與其父母須連帶賠償8萬元，全案仍可上訴。

由於阿晟案發時尚未成年，刑事部分移送少年法院處理，由少年法庭依少年事件處理法審理。