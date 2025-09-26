冷戰鬧出人命！虎媽「你不開門我不甩」　檢認定是拘禁非反鎖

▲台中大甲某透天傳出21歲陳女遭家人拘禁死亡。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市大甲區昨（25日）天傳出離奇死亡案，一名21歲陳女被爸媽發現陳屍房內多日。檢警深入追查發現陳母詹女疑似將女兒關在房內至少5天，她若敲門女兒沒回應就不理，直到飄出惡臭才破門。據悉，雙方疑似爭吵冷戰，結果越鬧越僵，竟演變成命案，詹女已遭收押禁見，今日檢方又再認定陳父也涉妨害自由，轉列被告10萬交保。

據了解，陳家多年前搬到大甲該棟透天社區，是在社區角落一戶，平時跟鄰居互動不多，但陳母詹女長年都是擔任家管，眾所皆知，知道詹女控制欲較強，猶如人稱的「虎媽」。陳家爸爸在擔任資深做工師傅，不太管家內事，都由太太負責，陳家大姊則是在外讀書，近年不住在家中，對相關案情並不了解。

而21歲陳女，自從高中就因不明原因休學，沒有到外工作，平時也就跟著媽媽待在家，母女近日疑似因為小事爭吵。詹女自稱20日最後一次看到女兒，21日女兒把自己反鎖在房內，已經5天未見人。

不過，詹女說法矛盾，檢方複訊後以拘禁致死罪聲押獲准，換句話說，檢方認定陳女是遭母親拘禁控制，而非把自己反鎖房內拒絕開門，至於相關細節，檢警未進一步說明。

檢警昨日上午接到陳父自己報案後，發現陳女遺體異常，明顯死亡多日，不過現場並無其他可疑物品，當時先把陳女雙親列為重要關係人，查扣手機。昨日下午相驗後，檢方認定陳母詹女涉嫌重大，將人送辦，檢方將人當庭逮捕聲押獲准。陳父警詢後就請回，今日上午檢方訊後，認定涉嫌重大，當庭陳父從證人轉列被告，諭知10萬交保候傳。