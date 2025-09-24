單身男加入「炮友匹配俱樂部」！領3千萬付儲值　行員報警攔阻

▲桃園65歲單身男加入網路「炮友匹配俱樂部」，提領3000萬元供詐團儲值金認證。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲單身男子「大頭管不住小頭」，加入網路「炮友匹配俱樂部」想要約附近慾女、幼齒、空姐，卻掉入詐騙陷阱，並被要求支付多筆儲值金，每筆新臺幣200萬元不等，正當他要解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現3000萬元時，行員查覺異狀通報警方到場，經員警耐心勸導，並指此為虛擬色情詐騙，錢一旦寄出去就回不來，及時攔阻守住民眾血汗錢。

中壢分局中福派所於22日15時30分許接獲國泰世華銀行北中壢分行通報，有民眾臨櫃欲解除鉅額定存，疑似遭詐。警員梁欣博、鍾雅琳火速到場了解，原來這位65歲的男子因為加入「炮友匹配俱樂部」，誤信詐騙集團謊稱可安排年輕女子性交易，並被要求支付多筆儲值金作為認證，但事後會退回，他馬上依詐團指示帶著行李箱到銀行要解約定存台幣、外幣帳戶銷戶提現約3000萬元。

▲▼警方與行員連手耐心勸說，及時攔阻守住民眾血汗錢。（圖／中壢警分局提供）

男子還急著要用現金包裹方式分批郵寄款項，幸好銀行專員察覺異常，立刻向分行主任報告，隨即進行關懷提問並安撫來延緩交易，同時立即通報警方。員警到場後耐心勸說，與其花費鉅額在虛擬網路美女，還不如去實體酒店消費還比較划算，該名男子才驚覺遭詐，避免近3千萬元被詐騙集團騙走。

中壢警分局長林鼎泰表示，感謝金融機構員工在第一時間的敏銳觀察與協助勸阻。同時也呼籲民眾，面對不明電話、簡訊、網路訊息、電子郵件、欠繳水費、電費、電話費等情形，應提高警覺，勿輕信，可先撥打165反詐騙諮詢專線求證，或利用警政服務APP查詢相關資訊與防詐宣導，也可就近請警方協助。