驚喜改造母女感動落淚！LUX玻尿酸瀑布瓶最強神助攻　找回媽媽自信少女感

▲可蒂為媽媽企劃「驚喜改造」，靠一場洗頭體驗找回媽媽的自信笑容，也讓母女倆不小心紅了眼眶！（圖／截取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

你會選擇什麼方式，幫媽媽恢復年輕自信？有人帶媽媽去旅行，有人替媽媽挑選合適穿搭，也有人會選擇花費不菲的醫美療程。近日，以穿搭風格與親子互動在社群上擁有一票死忠粉絲的網路Model可蒂，則悄悄為媽媽策劃了一場驚喜改造。沒想到僅僅是在髮廊體驗「LUX #玻尿酸瀑布瓶」，簡單就能洗出柔亮瀑布髮，讓媽媽整個人煥然一新，看起來年輕十歲。不只現場美髮師與造型師直呼見證了「從內而外的蛻變」，也讓不少網友看了深受感動。

假陪洗頭真驚喜！素人媽媽一走進髮廊「上演少女感大變身！」

「很多人問我小時候穿搭靈感從哪來，其實最大功臣是我媽。」但這些年媽媽卻把重心都放在家庭上，自己愈穿愈樸素。於是，可蒂決定策劃一場驚喜行動，讓媽媽在毫無心理準備的情況下，展開一場全方位的大改造！

第一關女兒主動請託造型師打造母女同框的青春感，媽媽換上淺色透膚上衣和小花背心，瞬間變身「母女姐妹花」！讓網友驚呼：「原來母女也能一起走小清新路線！」

美麗關鍵從「頭」開始！「LUX #玻尿酸瀑布瓶」打造年輕感瀑布髮

接著進入改造重點—「洗頭」，美髮師發現媽媽髮尾乾燥、缺乏光澤，這也是許多女性常忽略的小細節。「只要頭髮保濕做得好，不但會更柔順有光澤，整個人看起來也會更有精神、更顯年輕！」美髮師一邊檢查髮況一邊說道。

美髮師這次特別選用麗仕LUX旗下熱銷產品「經典柔亮洗髮精－#玻尿酸瀑布瓶」，這瓶內含高達60萬億玻尿酸分子’，主打瞬效爆水，光是洗完就會很有光澤，自然呈現滑順瞬亮的效果。

濃密泡泡搭配美髮師細緻的洗護按摩，讓媽媽在洗髮過程中就感受到髮絲的滑順與不打結。自然散發的香氣也讓一旁的可蒂忍不住深吸一口氣：「味道好香喔，我在旁邊都聞到了耶！」

從洗護、吹整到造型與妝容，一連串改造下來，媽媽整體氣場煥然一新，彷彿年輕了十歲！而最關鍵的改變，來自原本乾燥毛躁的髮絲，在「LUX #玻尿酸瀑布瓶」的呵護下，變得柔順有彈性、閃耀自然光澤。髮尾不再乾枯，手指輕滑就能感受到健康質感。

「第一次給人家洗頭，原來這麼舒服！」媽媽驚喜地說。這不只是一次洗頭，更是一場久違的放鬆與自我重拾。她笑著說：「頭髮一點都不毛燥，用手一摸就知道有多順，和以前相比完全是不同手感。」她邊說邊用指尖輕輕梳過秀髮，嘴角不自覺揚起笑容。對她而言，這不只是一次洗頭，更是一場「重新認識自己、重新愛上自己」的機會。

原本長期疏於保養而顯得乾燥毛燥、黯淡糾結的髮絲，在「LUX #玻尿酸瀑布瓶」的加持下，搖身一變展現出自然輕盈又富有彈性的光澤。使用後肉眼可見，髮尾不再乾枯，整體線條也柔順到能用手指輕鬆滑過，視覺上更閃耀著水亮光澤。

重新愛上自己！從「頭」找回自信的開始

一連串改造完成後，媽媽看著鏡中的自己，露出久違的燦爛笑容，讓女兒感動落淚：「好久沒看到媽媽這樣開心了！」這次改造不只是外在變化，更讓媽媽體驗到洗頭的舒適與驚喜，髮絲變得柔順有光澤，整個人煥然一新、彷彿年輕了十歲!

這場成功的大改造，靠的不只是造型技術，更有「從頭開始好好照顧自己」的信念。而關鍵推手，正是為媽媽帶來宛如新生的「LUX #玻尿酸瀑布瓶」。輕鬆修護乾燥髮質與毛燥髮尾，打造柔順光澤的瀑布髮。希望媽媽們偶爾要記得好好的愛自己。無論是在髮廊或居家日常，LUX 讓每位媽媽都找回久違的從容與美麗自信！

