韓男搭訕約開房　妹子用1招「高EQ拒絕」！對方下秒道歉

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Candice游游，一個女生的獨旅日記 ）

▲拒絕搭訕的方法。（圖／翻攝自FB／Candice游游，一個女生的獨旅日記 ）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber劉力穎日前在南韓因拒絕陌生男子搭訕而遭毆，並痛批當地警察敷衍處理，引起台韓社群平台熱烈討論，經常到處旅遊的部落客「Candice游游」就分享幾招拒絕搭訕的方法，幽默又不失安全性，遇到擺明要開房的韓男，她直接指著自己的下體，表示月經來了沒辦法，對方就知難而退了。

部落客「Candice游游」在粉專發文，在韓國也有被搭訕的經驗，有次遇到一位韓國男子擺明要開房間，她當場指著自己下體，浮誇大喊「피！（血）」，並用韓文問「歐巴你喜歡血嗎？」對方立刻嚇得道歉轉身離開。

還有一次，遇到男方死纏爛打，想挽留她留在韓國，她靈機一動喊「R u marry me？」並追著對方喊「marry me！歐巴！」游游強調「要瘋，不能瘋輸別人耶！」

游游也分享了一招「無痛封鎖術」，若不想正面拒絕對方，便會用「我今晚要搭飛機回台灣了」的理由，並且詢問對方要不要交換聯絡方式，因為韓國的LINE加不了台灣的，「可以開LINE跟他掃，反正掃不成功，然後配上加不了一副很惋惜的臉。」

她也分享曾遇過很噁的搭訕，當時與一名男子單獨喝酒到第三攤，對方喝到意識模糊，竟然在店門口有掏下體的舉動，她立刻請店員幫忙叫車、迅速離場，「看著倒在路邊睡著的韓男揚長而去」。

游游坦言，韓國男生真的滿常搭訕，但從沒遇過動手的，「可能因為我會婉轉答應，不強勢拒絕」，在不觸怒對方的前提下給個台階下，不僅能保護自己，也不失禮貌，「反正轉過身封鎖就好了。」

．本文獲得「Candice游游，一個女生的獨旅日記」授權轉載。

拒絕搭訕韓國男部落客女性安全旅遊经验

