國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球150國承認巴勒斯坦國！　川普將發表聯合國大會演說

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普將發表第二任期首次聯合國大會演說。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

聯合國大會第80屆會議一般性辯論將於美東23日展開，巴勒斯坦與加薩未來料將成為主要議題。美國總統川普當天預計發表第二任期首次對全球領袖的年度演說，但因加薩問題，他將在很大程度上被逾半數成員國及多個重要盟友孤立。

美媒ABC報導，法國與沙烏地阿拉伯22日在紐約舉辦國際和平會議，表態支持兩國方案。法國等10個國家預計會中正式承認巴勒斯坦國家地位，包括安道爾、澳洲、比利時、加拿大、盧森堡、葡萄牙、馬爾他、英國及聖馬利諾，此前全球已有逾140國承認巴勒斯坦國。

美國拒絕參與這場會議，也是僅有的10個投票反對聯大相關決議的國家之一。重返白宮以來，川普大幅削減對外援助，取消資助聯合國機構，儘管國際人道危機持續惡化。

以色列誓言對各國正式承認巴勒斯坦國採取報復，可能包括併吞被占領的約旦河西岸部分地區。總理納坦雅胡21日聲明表示，「我要對那些在2023年10月7日恐怖大屠殺後承認巴勒斯坦國的領袖發出明確訊息：你們正在給予恐怖主義巨大獎賞」，「我還要告訴你們：這不會發生。約旦河西岸不會建立巴勒斯坦國。」

美國國務卿盧比歐批評，各國單方面宣布承認巴勒斯坦國的做法適得其反，認為此舉鼓舞了哈瑪斯，削弱該地區未來和平前景。美國官員也形容這些行動多屬「作秀」及「象徵意義」，無助於修復巴勒斯坦與以色列政府關係。

