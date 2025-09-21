全智賢新劇台詞被指辱華　在陸代言品牌疑下架廣告

▲全智賢新劇《暴風圈》台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

文／中央社台北21日電

在華人世界有高人氣的韓國女星全智賢，近日因在串流平台上的新劇「暴風圈」台詞遭批評是「辱華」，在輿論一片抵制聲下，有網民發現，全智賢代言的品牌已將其廣告下架。

綜合中國社群平台微博及港媒明報報導，「暴風圈」的爭議包括：全智賢飾演的角色在劇中稱「為什麼中國會偏好戰爭？這樣核彈可能會落在邊界地區」；外交會談場地的地毯與中國五星紅旗相似；片中遼寧大連被指實際在香港取景，整潔、現代的大連被拍成了破舊髒亂的城中村；部分反派角色說中文。

大量中國網友給予「暴風圈」負評，稱「不能讓他人肆意抹黑中國」、「限韓令是有道理的」、「國家面前無偶像，再見了全智賢」等。

許多中國網友除了發動抵制該劇，還到全智賢在中國代言的品牌「出征」，在相關品牌的平台大量留言，要求下架全智賢。

據網友指出，全智賢代言的化妝品牌海藍之謎（LA MER，「海洋拉娜」在中國的名稱），以及伯爵錶（PIAGET）、路易威登（Louis Vuitton），疑與她切割，在中國平台上將全智賢的相關廣告下架。

「暴風圈」在豆瓣網站上，也從開播之初的7.1分跌至4.2分。

不過，在微博「全智賢超話」上，也有影迷對於該劇被「斷章取義」表示不滿。該發文說，從前後文來看，劇中台詞「為什麼中國會偏好戰爭？這樣核彈可能會落在邊界地區」是反問或疑問句，即不認為中國在正常判斷下會這麼做；至於劇中紅毯的問題，「全世界也不只中國有五角星」。

同樣是在「全智賢超話」中，也有網友指出，「每當有需要的時候，沒見多少愛國青年，每當跟風黑，輿論嘲諷的時候，他們便出現了」。

▼全智賢演出新劇《暴風圈》。（圖／Disney+提供）