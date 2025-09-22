百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相令人笑翻

▲虱目魚一夜干吊起來風乾，村民嚇壞以為發光的貓頭鷹眼睛。（圖／黃耀輝提供）

記者唐詠絮／彰化報導

真的嚇到了！彰化縣福興鄉福寶村發生一起「靈異誤會」，有村民騎機車到村長家時，驚見庭院裡掛滿上百隻發光的「貓頭鷹眼睛」，嚇得當場大喊救命。結果村長急忙解釋「這不是貓頭鷹，這是風乾的虱目魚一夜干啦！」讓原本驚悚的場面瞬間變成一場歡樂笑話。

「一切都是誤會啦！」福寶村長黃耀輝笑著解釋，這些吊掛的虱目魚是社區正在製作的一夜干，因為特地關燈風乾，加上機車大燈一照，新鮮虱目魚的眼睛反射出亮光，整整100多隻吊在一起，遠遠看真的像極了一整排貓頭鷹在黑暗中瞪著眼睛，難怪會把村民嚇得魂飛魄散。

▲福寶村長黃耀輝請老師教村民製作虱目魚一夜干。（圖／黃耀輝提供）

這其實是文化部計畫的第四課程「社區自主防災」活動。黃耀輝說明，福寶村除了以乳牛聞名，還有文蛤養殖池混養虱目魚。每逢寒流來襲，虱目魚容易凍死造成損失，因此特別請老師來教導村民將虱目魚加工製成一夜干，既能保存食材又能減少漁民損失。

談到製作過程，黃耀輝透露這可是相當辛苦，凌晨3點就要起床抓虱目魚，一直忙到早上8點，接著還要趕到王功買碎冰保持魚鮮度。處理過程相當講究，要去除內臟、進行蝴蝶切，接著泡冰塊鹽水去腥，再浸泡特調醬料，最後用麻繩從魚頭綁起，吊掛在陰涼處風乾。

▲福寶村長請老師教村民製作虱目魚一夜干。（圖／黃耀輝提供）

「吊起來的虱目魚真的好像貓頭鷹！」黃耀輝笑著說，自然風不夠時還要用电扇輔助，隔天中午還要細心處理魚刺，避免刺破真空包裝袋，整個工序才算完成。村民了解真相後，也忍不住笑說「終於真相大白」，還大讚村長及社區長輩志工們「無所不能」展現了福寶村民的創意加工技術。

▲製作虱目魚一夜干需要吊起來風乾。（圖／黃耀輝提供）