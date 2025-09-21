遊歐注意！歐洲多座機場「遭駭客攻擊」　系統癱瘓旅客擠爆

▲英國倫敦希斯羅機場因航空公司系統癱瘓，只能改以人工作業報到。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

歐洲多個主要機場自19日晚間起陸續遭遇駭客攻擊，導致大規模資訊系統癱瘓，造成有大量航班延誤取消，目前倫敦希斯羅、比利時布魯塞爾、德國柏林等重要航空樞紐都陷入混亂，航空公司被迫改採人工作業。布魯塞爾機場已緊急要求航空公司取消21日半數出發航班，避免旅客大排長龍後仍面臨班機停飛的窘境。

根據《路透社》、《彭博社》報導，負責替多家航空業者提供報到及登機系統的美國柯林斯航太公司旗下「MUSE軟體系統」疑似在19日遭受網路攻擊，導致電子報到、行李托運、自助報到機等設備全面當機。

柯林斯航太的母公司雷神技術坦承，「部分機場軟體出現網路中斷，影響電子報到和行李托運功能」，目前只能透過人工報到方式因應。而這也顯示全球航空業對少數技術供應商的依賴，可能導致只要出現一點問題就會嚴重影響這些歐洲最繁忙的機場。

目前尚未有駭客聲稱對這場網路攻擊負責，柯林斯航太也不知道駭客的身分。

受創最重的希斯羅機場20日至少有12個航班被迫取消，其中出發航班7班、抵達航班5班；柏林布蘭登堡機場與布魯塞爾機場的狀況同樣嚴峻，根據航空數據公司Cirium統計，三大機場20日總計取消29個航班。

值得注意的是，柯林斯航太在2023年就曾遭勒索軟體攻擊，業界懷疑這次可能是類似手法。歐盟執委會發言人表示，目前沒有證據顯示這是大規模嚴重網攻，仍在追查幕後黑手。