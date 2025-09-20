賴清德拋「興建中私宅」供青年用　國土署：與民間合作增房源

▲總統賴清德拋「興建中私宅」供青年用，對此，國土署表示，會與民間合作增房源。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（20）日出席第七屆危老、都更博覽會開幕致詞，談到關於全國「興建的私人住宅」設法合作，取得房子供民眾使用。對此，內政部國土管理署表示，今年底可在台北市、新北市、桃園市、台南市及高雄市釋出千餘戶婚育宅，未來3年內會再釋出1萬戶；未來會朝向與民間合作，透過都更分回方式增加房源，全力降低年輕世代居住負擔，營造婚育友善環境。

內政部國土管理署表示，入住婚育宅且育有學齡前幼兒的家庭，承租年限最長可達12年，以確保居住穩定性及滿足子女成長、就學之需求。另外，為提升育兒居家環境安全，增加包租代管社會住宅修繕補助額度，可用於新購、修繕育兒居家安全相關項目（例如防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等），並補助房客修繕每年6000元，以守護孩童平安長大。

國土署進一步說明，租金補貼部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得由最低生活費3倍放寬至3.5倍，所得放寬後符合資格之家庭，依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另在方案公布後，登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%，只要民眾敢婚、敢生，政府一定全力給予支持。

最後，國土署強調，政府就是婚育家庭最堅強的後盾，除既有居住政策外，刻正研議修正都市更新建築容積獎勵辦法，將新增社會住宅容積獎勵項目，規範符合一定樣態的公辦都更案優先提供社會住宅。此外，未來也會透過金融支持、稅賦減免與專業輔導等管理策略，與民間共同合作，擴充房產供應來源，以提供民眾或青年使用，一同落實社會照顧與責任。