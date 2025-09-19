　
社會 社會焦點 保障人權

31刀殺女友少年自幼愛偷竊　鄰居：輟學跳8+9！還霸凌勒索同學

▲台中女大生遭駱姓少年殺害案，駱嫌自幼被開宮廟的祖父隔代教養帶大，上學也常翹課，甚至無照騎機車。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台中女大生遭駱姓少年殺害案，駱嫌自幼被開宮廟的祖父隔代教養帶大，上學也常翹課，甚至無照騎機車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

台中市外埔區顏姓女大生遭前男友17歲駱姓少年砍死命案駭人聽聞，駱嫌年紀輕輕為何下手如此狠？根據駱嫌就學和鄰居說法，他自幼父母離異，父親時常進出監獄，由開宮廟的祖父、伯父撫養，家庭功能失調，打小就是偷竊慣犯，出社會價值觀偏差，才會鑄下無法彌補的大錯。

駱姓少年住在苗栗縣，當地里長稱駱嫌住在該里北區，平時互動較少，只知道少年父母很早就離異，少年跟著爸爸和祖父同住，家中經濟狀況不是很好，開宮廟的祖父目前也中風臥床靜養中。

鄰居說，駱嫌自小就是偷竊慣犯，品行很不好，社區對他都感到很頭疼，因為父親不時犯罪被關，少年自幼就是隔代教養，缺乏良好的家庭教育和經濟基礎支撐，讀完國中就未繼續升學，留在祖父宮廟幫忙跳八家將。

知情人士指出，駱嫌就讀國中時狀況就很多，還是無照騎機車上學，功課一落千丈不打緊，擔心曠課太多被通報為中輟生太麻煩，曠課2~3天才跑回學校，但常常上一堂課就又請假，老師也拿也沒有辦法。更有家長向媒體投訴，指控駱嫌會趁教室無人，搜刮同學書包裡的值錢物品，甚至霸凌同學，甚至拿美工刀威脅同學。

據指出，駱姓少年自幼幾乎「自生自滅」，國中畢業後也未升學，除了幫忙打理祖父宮廟外，也會支援其他家宮廟跳八家將，可能進入社會大染缸後，吸收偏差價值觀，也不擅於處理感情，難以面對經濟壓力，遇事容易情緒失控，才鑄下大錯。

09/18 全台詐欺最新數據

504 2 0600 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大尺寸「樺加沙」颱風下周二、三最靠台　強度達顛峰

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

台中沙鹿區駭人情殺案，一名18歲顏姓女大生因金錢問題與17歲駱姓前男友分手，相約談判時，竟遭駱男持長刀瘋狂砍殺約31刀，顏女雖當場求饒喊「對不起」，仍當場慘死。駱男遭起底混宮廟，卻讓苗栗苑裡「青雲會館」無辜躺槍，急著在臉書發出聲明強調駱男非屬青雲會館，並標明會截圖提告，請網友自重。

