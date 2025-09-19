癌細胞擴全身！補教名師「淋巴癌復發四期」　最新近況曝光

▲宋學維淋巴癌復發，最新近況曝光。（圖／翻攝宋學維臉書）



網搜小組／劉維榛報導

補教名師宋學維（戴然）在2014年擊退淋巴癌後，未料去年發現癌細胞復發，甚至擴散至全身多處臟器與骨髓，直接進入第四期。經過一年半的艱苦治療，他近日收到正子檢查報告，顯示體內沒有異狀，他感慨這條路走得好辛苦，但也體悟到「養生」重點其實在「養心」。

宋學維在臉書透露，2024年3月正子檢查時，畫面幾乎全黑，右頸中段、鎖骨、肺臟、脾臟、胰臟、肝臟及骨髓等部位，全被癌細胞攻陷。對一個已經抗癌成功過的人而言，這消息宛如晴天霹靂，但靠著醫療團隊、家人和好友的支持，才得以咬牙走下去。

如今再拿到正子檢查結果，看著影像上不再閃爍的「亮點」，宋學維感動直呼「真的是好辛苦的一條路，感恩老天保佑！」他坦言，不會天真的以為身體癌細胞都已「完全消滅」，畢竟每三個月都還要正子追蹤檢查，治療後的體力也尚未恢復。

這場大病，也讓他有了新的領悟，宋學維分享，真正的「養生」其實是「養心」；當心安，身體才會安。不要為了迎合他人眼光而透支健康，該放下的就放下。他引用弘一大師的話，「一念花開，一念花落。一念放下，萬般自在」，提醒大家凡事盡力就好，無論是追夢或是抗癌，心境才是最重要的關鍵。

網友也紛紛在底下暖喊，「祝福老師往後的每次檢查都是健康的」、「真是太好了，終於放心了，相信身體會越來越好」、「真的是太好了！祝福老師平安健康一切順遂」、「祝福老師健康平安」、「看到這個消息很替老師感到開心，祝福老師每次檢查都越來越健康」。