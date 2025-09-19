金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

▲金毓泰公司李姓執行長涉嫌偽造工程進度，申請銀行團動撥3項聯貸額度，執行長兒子50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯振中／台北報導

由營造、建築公司合組的金毓泰公司近日捲入爭議，李姓執行長涉嫌以偽造的工程進度，申請銀行團動撥3項聯貸額度、詐得4.8億元，因此被約談到案。截至目前為止，李姓執行長尚未移送，執行長兒子則因涉嫌背信罪，被諭令50萬元交保，並附加限制出境出海與住居等條件、陳姓建築設計師則是被諭令50萬元交保。

根據調查，金毓泰公司是由3間再營建、機房及房地產代銷公司合作成立，其中豪毓營造的董事長廖年毓擔任負責人，陸續取得台北市、新北市等公有地上權的開發案。不過，廖年毓2020年發生跳票風波後離境，公司由新團隊接手經營。

沒想到，金毓泰公司因為3建開發案，取得45億、8億及3.9億元的銀行聯貸，李姓執行長卻涉嫌以不實合約、發票等文件，製造不實工程進度，向銀行申請動撥額度、涉嫌詐貸。

檢察官指揮調查局台北市調查處搜索7地點，並約談李姓執行長父子等6人到案說明。截至18日深夜，李姓執行長尚未被移送，執行長兒子則因涉嫌背信罪，被諭令50萬元交保，並附加限制出境出海與住居等條件。除此以外，陳姓建築設計師則被諭令50萬元交保。