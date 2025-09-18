肯亞男去俄國玩「被騙上戰場」幫俄軍打仗！　護照手機被沒收

▲圖為烏克蘭軍隊。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭17日透露，烏軍抓到一名肯亞籍俄軍士兵，此人自稱是田徑運動員，以觀光客身分前往俄羅斯，卻遭誘騙簽署軍事合約，護照、手機都被沒收，直到被送至軍營才發現要入伍，且不能拒絕，只接受一周的訓練就被送上戰區。後來他決定逃跑，投靠烏克蘭，並稱若回到俄軍就會被殺掉。

▲肯亞男子稱，在簽完文件之後，護照與手機就被對方收走。（圖／翻攝自57th Motorized Brigade）

基輔獨立報、militarnyi報導，根據烏克蘭第57獨立摩托化步兵旅發布肯亞男子艾凡斯（Evans）的採訪影片，當時他正在俄羅斯聖彼得堡旅遊，只是簽署一份由運動經紀人給他的俄文文件。

「他問我是否想留在這裡，我說想」，但艾凡斯當時面臨簽證問題，對方稱有辦法可以幫忙，也可以給他工作，並給他一份俄文文件，告知要在何處簽名，但「我不知道那就是（俄軍）兵役合約……我來俄羅斯才不是為了這個」。

艾凡斯簽完字之後，對方收走護照與手機，稱之後會歸還，當時還有其他人來找他，要他上車，結果最終抵達一處軍營。當他意識到其實他是被俄軍徵召入伍之後，曾試圖拒絕，但被告知別無選擇只能當兵，且軍事訓練只有短短一周，介紹步槍如何使用。

埃文斯描述，部隊還包含俄羅斯人、白俄羅斯人、塔吉克人和其他非洲籍士兵。他也承認，他一進入戰區就決定逃跑，「我脫下他們所有的軍裝離開，在森林徘徊2天尋找烏軍來救我」，最終成功投靠烏軍，並稱「若回到俄軍會被殺死」。