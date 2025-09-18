　
社會 社會焦點 保障人權

吳欣盈提告超基因勝訴一半！取回幹細胞　要不到兒「四寶」

▲▼柯文哲與吳欣盈一同出席陳宥丞服務處喬遷茶會。（圖／記者李毓康攝）

▲吳欣盈（右）曾擔任柯文哲（左）副手，搭檔競選2024年總統。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前立委、現任新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，2023年以45歲高齡產子、初為人母，簽約委託超基因生技公司從她兒子臍帶血等「四寶」中，分離提取幹細胞保存，雙方後來鬧翻，吳提告索討「四寶」剩餘器官原物、否則每樣求償100萬元。台北地院審結，今（18日）判決超基因應歸還幹細胞，但「四寶」剩餘器官原物不用還，全案還可上訴。

吳欣盈曾跟民眾黨時任黨主席柯文哲搭檔競選2024年正副總統，吳在立委任內也推動「再生醫療雙法」修法，本案她提告指稱，兒子出生前，已跟超基因簽約保存「四寶」，包括臍帶血、羊膜、臍帶與胎盤，並從中分離提取幹細胞。

吳欣盈表示，2023年2月產子後，她和比利時籍丈夫到超基因指定診所注射針劑做幹細胞治療，想拚第2胎，卻出現紅腫、疼痛與起紅疹症狀，持續約3個月。

吳欣盈認為超基因事後說明不完整、對此失去信心，要求終止合約並取回幹細胞與「四寶」器官原物，另找幹細胞銀行存放，但超基因回覆已銷毀「四寶」殘餘器官組織，吳表示「無比痛心與憂慮」，堅稱懷胎十月的「母子親情羈絆，不容物化污衊」。

▲▼（業配）超基因議題行銷。（圖／記者周宸亘攝）

▲超基因生技前身為再生緣生技，但日前又把公司名稱改回再生緣。（資料照／記者周宸亘攝）

雙方爭執期間，傳出吳欣盈要求超基因賠償1500萬元等值的幹細胞商品與服務，吳否認提出這項要求，怒批超基因說願以1500萬元和解，卻要她無償代言3年，還惡意塑造她意圖獅子大開口，若超基因無法依約歸還原物，每樣應賠償100萬元。

超基因抗辯指出，雙方簽約是保存「四寶」分離提取的種源幹細胞、間質幹細胞，並不含保存「四寶」器官原物，而提取後銷毀所剩的器官組織，這也是全球幹細胞業者正確作法，吳欣盈本件索討「四寶」器官原物的訴求「悖於常理」，顯然混淆不同契約內容。

法官訊問「真的一點點都沒留下？」超基因答稱「都沒有」，並強調吳欣盈當初簽約僅付2萬元訂金，發生糾紛要提告，才付清餘款數十萬元，本件幹細胞仍妥善保存於世界級實驗室，須待吳填單申請，才可依標準程序安全無虞交付，不可能直接拿來給吳。

吳欣盈討兒「四寶」　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

台灣民眾黨前立委、現任新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈，2023年以45歲高齡產子、初為人母，委託超基因生技公司從她兒子臍帶血等「四寶」，分離提取幹細胞並保存，後雙方鬧翻，吳提告要求超基因返還「四寶」剩餘器官原物、否則每樣索賠100萬元，台北地院今（27日）開庭辯論終結，訂於下月（9月）18日宣判。

