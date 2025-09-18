微軟Win10將停止更新　外媒籲「延長」：4億電腦恐曝資安危機

記者蘇晟彥／綜合報導

微軟日前發布通知，Windows 10（下簡稱Win 10）企業、個人用戶版本將在10月14後停止技術支援，意即停止版本更新，但根據國外研調統計，目前仍有46.2%的用戶使用Win 10系統，其中約有2-4億的電腦因為硬體缺乏無法升級到Win 11，此舉將會使電腦在停止技術更新後，暴露在資安攻擊的危險下，讓美國消費者權益組織「要求微軟延長Win10免費更新的期限」，再次受到消費者討論。

根據微軟通知提醒，Windows 10將在 10月14日將全面結束免費技術更新，在這之後，將不會獲得預覽版的更新，以及用戶最在乎的「威脅防護安全更新」。對此，根據外媒報導，美國消費者組權益組織Consumer Reports就統計，截至8月份，全球仍有46.2%的用戶使用Win 10系統，其中有2-4億台電腦因為缺乏硬體，無法升級到Win 11版本，代表在更新過後，這些電腦將直接暴露在資安外洩、網路攻擊的風險中。

對此，該機構認為微軟在網路安全的問題上「態度不一」，以不繼續提供升級服務強硬要求消費者進行系統升級到Win 11，更指出微軟向個人使用者收取的每年 30 美元（約新台幣 966 元）延長安全更新費用過高。信中也特別點名微軟聲稱的免費支援方案，實際上卻要求使用者必須使用微軟自身的服務，藉此擴大其市場佔有率。該組織認為這種做法不僅加重了消費者的負擔，也限制選擇自由。