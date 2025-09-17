弘仁會水房洗錢3.5億「3律師遭拘提」！複訊後全交保

▲台版柬埔寨案外案，弘仁會水房詐團律師鄭皓文洩密被拘提 。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、柯振中／台北報導

竹聯幫弘仁會成員涉嫌成立水房、洗錢4年經手3.5億元，檢調偵辦後發現鄭皓文、單鴻均、秦睿昀3名律師涉嫌利用陪偵、律見等機會翻拍偵查秘密，因此將3人拘提到案。經過複訊以後，檢方諭令鄭皓文200萬元交保、限制出境出海，秦睿昀50萬元交保，單鴻均80萬元交保，水房成員等5人則是3至30萬元交保。

這起案件源於「台版柬埔寨」案，士檢在調查的過程中，從該案主嫌「藍道」杜承哲、同案被告的手機中還原資料，發現另一個與弘仁會有關的水房2024年4月起，協助投資詐騙集團洗錢3.5億元，案件超過120人受害。

檢警在偵辦過程中，陸續對涉案的水房成員聲押禁見獲准，收網時卻發現偵查秘密外洩，懷疑是律師陪偵、律見時偷拍洩密。檢察官玟瑾16日指揮新北市刑大等單位，大動作展開搜索，並且拘提9名被告，同步提訊、通知近70名涉案人員到案說明，鄭皓文、單鴻均、秦睿昀等人也因此被依洩密、詐欺等罪嫌移送偵辦。

檢方經過複訊後，晚間諭令鄭皓文200萬元交保、附加限制出境出海等條件，秦睿昀50萬元交保，單鴻均80萬元交保。至於水房成員陳彥澄等5人，則是3至30萬元不等的金額交保。