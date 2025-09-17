獨／澳籍男搭北捷喝飲料遭制止竟比中指　台男亮刀遭送辦

記者邱中岳、陳以昇／新北報導

台北捷運站17日下午3時許發生衝突，中和新蘆線往蘆洲方向，在離開捷運站三和國中站往三重國小站時，一名澳洲籍男子（41歲）在捷運車廂內喝飲料，穿橘色上衣的柯姓男子（41歲）見狀立即仗義制止「不要在捷運上喝東西」，不料，外籍男子不但不理會，還對柯男怒比中指，柯男不甘示弱，從包包內拿出一把美工刀對外籍男恐嚇，捷運保全獲報將2人請下車廂，交由轄區三重分局偵辦，目前警方還在偵訊，將依社會秩序維護法函送柯男。

▼仗義的柯姓男子被捷運保全請下車 。（圖／民眾提供）