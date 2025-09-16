狗群夜半挖洞屠殺！彰化40多隻蛋雞慘死　存活的嚇到產變色蛋

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉一處果園發生慘案！一群流浪狗14日凌晨挖洞闖入，瘋狂攻擊放養的蛋雞，造成40餘隻雞當場死亡，現場屍橫遍野，幾乎都是從脖子被咬斷、肚子遭啃食，景象令人觸目驚心。果園主人謝先生心痛表示，這些雞都是從小養到大，如同家人，剩10幾隻存活，這群受到驚嚇的蛋雞產下的全是變色蛋，讓他看得相當不捨。

▲農場內的雞隻遭到浪狗突襲慘死。（圖／民眾提供）

▲倖存的雞隻已經嚇得癱軟無力，瀕臨死亡。（圖／民眾提供）

謝先生指出，這起事件發生在14日凌晨一、兩點左右，一群流浪狗從果園下方挖洞鑽入，對放養的70多隻蛋雞展開血腥攻擊。清晨發現滿地都是被咬死的雞屍，大部分都是脖子被咬斷，肚子遭啃食，開膛破肚的畫面令人慘不忍睹。

更令人心疼的是，倖存的雞隻受到極度驚嚇，許多當場癱軟、昨天逐漸死亡，就連產下的蛋也出現顏色不均的異常現象，顯示雞群處於極度恐懼中。

▲農場主人指出受到驚嚇的雞隻產下顏色不均的蛋。（圖／民眾提供）

謝先生無奈表示，這群流浪狗在當地橫行已久，白天常在樹下乘涼，一到下午4點多就開始集體出動，看到家禽、路過的民眾及小學生就攻擊。他原本想自認倒霉，但發現附近許多農場也遭遇相同情況，才決定通報動物防疫所等相關單位。

動防所雖已聯繫清潔隊要前往設置誘捕籠，但狗群數量眾多，警覺性又高，抓不勝抓。謝先生希望政府能提出更有效的解決方案，而不是消極放置誘捕籠。

特別令人不捨的是，這些雞隻採草生放牧式飼養，平時在果園內自由活動，幫忙啄食雜草、清除病蟲害，雞糞還是果樹的天然肥料，是果園生態系統的重要一環。謝先生說這些雞都是從小養大，充滿感情，如今遭遇橫禍，讓他十分心痛。