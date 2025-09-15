　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「燒焦食物」千萬別亂丟！　專家警告暗藏1物：很危險

▲▼「燒焦食物」千萬別亂丟　專家警告暗藏風險：直接燒起來。（圖／翻攝TikTok）

▲女子把燒焦布朗尼丟入垃圾桶，未料引發火災。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

國外一名年輕女子把燒焦布朗尼丟入垃圾桶，未料在家裡引發一場火災。專家解釋，這個看似無害的習慣其實相當危險，因為食物可能含有高溫餘燼，即使外表看似安全也不容忽視。

根據影片，年輕女子原本只要將布朗尼加熱20秒，卻誤設成2分鐘而導致燒焦，她沒想太多就把食物丟入垃圾桶，不久後便起火。

資深急救技術員（EMT）艾莉（Ally）曾在消防部門擁有超過10年的經驗。她在TikTok影片中解釋，即使一切「看起來都在掌控內，但若你把食物燒焦，它在水槽或瓦斯爐檯面等安全地方冷卻之前，都不要把它扔進垃圾桶。」

@themommyconfessionsss ♬ sonido original - Katina

艾莉解釋，在高溫物體上，火勢不一定需要明火就能點燃，「燒焦食物的黑色焦炭部分，實際上可能藏有微小餘燼，就像營火一樣」，垃圾桶內各式各樣的物品，可能助長火勢蔓延，造成嚴重危險，「所以我們不會把還在冒煙中的東西丟進垃圾桶。」

艾莉建議，一旦發現冒煙應該立即關閉加熱電器，並且立刻關上烤箱或微波爐的門，等到煙霧完全消散再取出食物。如果溫度仍然很高，必須謹慎確認它完全冷卻才能丟棄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
409 1 6225 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林哲瑄當場哭了！　向學弟們致歉
金鐘女主角入圍名單超狂！　3個全來自同一部劇
川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」
小S才傳有望復出！《不熙娣》入圍金鐘主持人獎　廝殺吳宗憲、曾
電動車免稅優惠！　擬再延長5年
快訊／金鐘60綜藝節目獎　入圍名單出爐
快訊／象山腐屍身分曝！眾多登山客目擊嚇壞
快訊／16歲學生教室猛刺同學！　中2刀搶救中
LIVE／2025金鐘60入圍名單揭曉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

巴士大叔脫鞋「腳踩椅背」　手機超大聲播A片！乘客看傻眼

「燒焦食物」千萬別亂丟！　專家警告暗藏1物：很危險

馬斯克「星鏈」服務中斷！美逾4萬用戶受影響　衝擊烏克蘭前線

女學校助理「校外口愛嗨戰」17歲男學生！　最重判5年

路上遭男駕駛性騷擾　16歲少女反擊「被休旅車狠撞」當場死亡

日本65歲以上高齡人口逼近3成創新高　近千萬老年人仍在工作

恐挨25%關稅？韓美貿易協議「1細節」談不攏　現代汽車拉警報

怒斥美國嚴重挑釁！　北韓重申「擁核國地位」不可逆轉

泰柬邊境出現大量無人機　泰軍：部分深入泰國境內

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

玖壹壹聽陳漢典Lulu閃婚爆粗口　曝Lulu媽先暴雷喜訊XD

婁峻碩焦凡凡宣布當爸媽了！　演唱會「曬超音波照」超感動

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

【離奇車禍】轎車暴衝加油站驚險瞬間！

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

巴士大叔脫鞋「腳踩椅背」　手機超大聲播A片！乘客看傻眼

「燒焦食物」千萬別亂丟！　專家警告暗藏1物：很危險

馬斯克「星鏈」服務中斷！美逾4萬用戶受影響　衝擊烏克蘭前線

女學校助理「校外口愛嗨戰」17歲男學生！　最重判5年

路上遭男駕駛性騷擾　16歲少女反擊「被休旅車狠撞」當場死亡

日本65歲以上高齡人口逼近3成創新高　近千萬老年人仍在工作

恐挨25%關稅？韓美貿易協議「1細節」談不攏　現代汽車拉警報

怒斥美國嚴重挑釁！　北韓重申「擁核國地位」不可逆轉

泰柬邊境出現大量無人機　泰軍：部分深入泰國境內

不只看感冒！耳鼻喉科「隱藏服務」曝光　網愣：原來可以這樣喔

從朗讀到演說全面開花　南榮國中勇奪屏東縣語文競賽9項大獎

改款「新HONDA HR-V」日本10月開賣運動款！折合新台幣75萬

高雄發錢囉！57萬人符合資格「最高領1萬」　10/15記得刷帳戶

上海、福建團赴台？關鍵在我方　蕭博仁：對岸依舊敞開善意的大門

台灣首家二次元概念股！　智寶預計9月18日登錄興櫃

林哲瑄哭著說再見　無法向學弟們親口說引退：對不起騙了你們

柯文哲羈押庭稀客　張亞中曝棄親自領表原因：再把柯押進去沒道理

3成「憂鬱症患者」反覆發作　醫曝研究：可能是基因在作怪

預售案場來人回升5成　代銷：政府挺首購房市漸解凍

國際熱門新聞

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

柯克槍殺案重大進展！22歲兇嫌與跨性別伴侶同居

3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

研究曝「斷崖式衰老」年齡層！細胞加速老化

AI性愛片風暴！超過10名大馬議員捲入

iPhone 18 Pro三大亮點曝光

切下男友乳頭！23歲「蛇蠍櫻花妹」變態手段曝

有錢人「不用滾筒洗衣機？」　專家詳解：直立式更勝一籌

10歲對女同學媽一見鍾情！他娶回54歲美魔女

拳壇悲痛！46歲英國拳王海頓自宅驟逝

川普：如有必要將宣布「國家緊急狀態」

飯店毛巾用完都放錯地方了！　日業者曝正確做法

父分產後悔了　兒爽拿錢「5年全敗光」

刺殺柯克　22歲槍手「可能動機」曝光

更多熱門

相關新聞

台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

台中公墓大片雜草突起火　警消合力撲滅

台中市西屯區七福寶塔公墓今天（15日）上午10時許發生火警，大片雜草不明原因起火燃燒，火勢一度竄起，驚壞附近民眾，幸經消防及時到場灌救，迅速將火勢撲滅，全案無人員傷亡。由於正值農曆鬼月期間，公墓區莫名起火，引發地方鄉親討論是否與「好兄弟」有關，詳細起火原因由警消釐清。

烘衣機變火源？專家揭3大隱形殺手

烘衣機變火源？專家揭3大隱形殺手

三重店面大火　火勢狂燒到3樓！

三重店面大火　火勢狂燒到3樓！

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／國1新營段火燒車！小客車全面燃燒傷亡不明

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

即／高鐵傳行動電源起火！乘客遭燙傷

關鍵字：

火災燒焦

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 17被曝不能貼膜　一撕毀新科技

46萬YTR在韓國「拒絕陪睡」被暴打　瘀青照曝

台灣最雷景點　外國人「點名1地」：待5分鐘就離開

國高中改10點上課連署成案！教育部這天前答覆

情侶墾丁度假竟成死別　36歲女隔天陳屍沙灘

把握好天氣！　「雨最大」時間曝

即／宜蘭某高職生教室揮刀　同學遭猛刺背部重傷

肇事男誤認撞死人自責輕生亡　騎士獲救康復中

台灣民意民調／44.6%不認同柯文哲受賴清德政治迫害　310萬人看法改變

轟綠糟蹋柯！他警告羈押庭1情況恐暴動

投1500份履歷沒人要！44歲副總裁崩潰：願當掏糞工

最新模擬路徑！　雙颱生成機率曝

交往百億富商變小三　樂天女孩嘎琳嗲求巨額補償

即／柯文哲、應曉薇庭訊結束！　回候審室等結果

柯、應暫回復「羈押禁見」狀態　暫不拆電子腳鐶

更多

最夯影音

更多

陳小春應采兒復刻名場面　唱到〈相依為命〉有夠甜

【叫一個全班都醒了】上課到一半板擦竟掉出大喇牙...！

【車禍現場】電動代步車、重機相撞！　80歲嬤死亡

【薑還是老的辣】俏皮爸一刀抹平藥膏超絲滑！臉上寫滿「快誇我」

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面