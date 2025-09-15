「燒焦食物」千萬別亂丟！　專家警告暗藏1物：很危險

▲女子把燒焦布朗尼丟入垃圾桶，未料引發火災。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

國外一名年輕女子把燒焦布朗尼丟入垃圾桶，未料在家裡引發一場火災。專家解釋，這個看似無害的習慣其實相當危險，因為食物可能含有高溫餘燼，即使外表看似安全也不容忽視。

根據影片，年輕女子原本只要將布朗尼加熱20秒，卻誤設成2分鐘而導致燒焦，她沒想太多就把食物丟入垃圾桶，不久後便起火。

資深急救技術員（EMT）艾莉（Ally）曾在消防部門擁有超過10年的經驗。她在TikTok影片中解釋，即使一切「看起來都在掌控內，但若你把食物燒焦，它在水槽或瓦斯爐檯面等安全地方冷卻之前，都不要把它扔進垃圾桶。」

艾莉解釋，在高溫物體上，火勢不一定需要明火就能點燃，「燒焦食物的黑色焦炭部分，實際上可能藏有微小餘燼，就像營火一樣」，垃圾桶內各式各樣的物品，可能助長火勢蔓延，造成嚴重危險，「所以我們不會把還在冒煙中的東西丟進垃圾桶。」

艾莉建議，一旦發現冒煙應該立即關閉加熱電器，並且立刻關上烤箱或微波爐的門，等到煙霧完全消散再取出食物。如果溫度仍然很高，必須謹慎確認它完全冷卻才能丟棄。