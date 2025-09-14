　
自爆「騙麥當勞漢堡」8次都成功！律師看傻：妥妥的詐欺罪

社群上竟有網友自稱分享「麥當勞蹭蹭偏方」，律師直言該行為已構成「詐欺罪」。（示意圖，本刊資料照）

▲有網友在網上教人如何免費騙走麥當勞的餐點。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

近日有網友在社群平台發文，聲稱是分享「麥當勞蹭蹭偏方」，主要手法在於欺騙店員說自己沒拿到餐點，請店員補做一個，還自豪自己試過8次都成功。不過律師則指出，這樣的行為已經符合《刑法》的「詐欺取財罪」，且詐欺罪為非告訴乃論，建議檢方可以展開偵查。

該名網友自稱是「偏方研究者」，昨（13）日在Threads以「麥當勞蹭蹭偏方？」為題發文，他聲稱這是自己研發的新招，「去現場門市買麥當勞，不管買什麼套餐盡量是兩套以上 。買完後大約半小時之內回去，把想要吃第二次的東西先拿起來，像我個人愛吃雙層牛，拿起來後回去拿著收據去跟店員說剛剛裡面沒看到請他再補一個。店員會請裡面做再拿一個包裝好給你，這時你就可以開心的拿著漢堡堡享受第二次的美味。」文末還聲稱成功率「8/8」。

此文一出立刻引發網友熱議，「做麥當勞這麼多年第一次看到像你這麼沒品的」、「身為麥當勞員工，我承認你這招是有用的，只要你的良心不痛就可以一直用，只要被發現一次可能會報警處理，警察怎麼處理我就不知道了」、「為啥還可以沾沾自喜的教人做這種違背良心的事情」、「那麼窮需要的是去申請社會補助不是偏方」、「乞丐就乞丐 偏方三小」、「乞丐比他好 乞丐沒犯罪」。

而原po則不以為然，強調「這是偏方」。還反酸其他人「生活過得太舒服，也全然不知道那些沒有錢的人是怎麼過活，也不知道下一餐在哪的人比比皆是。而你們，也將成為那些看不見的加害者」。

該網友分享「偏方」後遭砲轟仍振振有詞。（翻攝自Threads）

▲該網友分享「偏方」後遭砲轟仍振振有詞。（翻攝自Threads）

對此，律師朱立偉在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」發文表示：「妥妥的詐欺罪，還上網自白哎！現在的人真勇敢。」他指出，《刑法》第339條的詐欺取財罪，只要施用詐術造成對方誤信，進而交付財物就符合，「這位仁兄的行為完全符合施用詐術，使對方誤認之前少放一個套餐，進而交付漢堡餐的詐欺取財要件。」

他解釋，很多人以為沒有騙到錢就不算詐欺，但其實《刑法》第339條第2項寫道，「以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。」例如有些餐廳是用餐後結帳的，若在結帳時騙店員說「其他店員來結過帳了」然後閃人，這個吃到餐點但是沒付帳的利益，就是財產上不法之利益。

「雷丘律師」更進一步表示，《刑事訴訟法》第刑事訴訟法第228條第1項有規定，檢察官因其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查，而詐欺罪是「非告訴乃論」，因此不需要什麼當場抓包報警，「地檢署看到他的貼文就可以開始偵查囉。希望這位勇者不要刪文囉。」


