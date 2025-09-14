時代力量十週年募款餐會　2026選戰首波鎖定8縣市布局

▲時代力量十週年募款餐會。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（24）日舉辦「時力十年，勇敢向前」十週年募款餐會。時代力量強調，期盼透過這場募款餐會，凝聚支持者與社會各界的力量，共同開創未來，讓下一代看見希望。對於2026選戰，黨主席王婉諭表示，鎖定了台北、新北、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義與高雄八個縣市，盼能重新插旗，未來四黨也會有針對選舉的備忘錄向社會說明，並在第四季會到各地舉辦說明會，來募集更多有理念的候選人。

此次募款餐會於新北板橋國光公園市民活動中心舉行，除四個剛宣布合作的政黨代表到場外，多位重量級人士也蒞臨支持，包括政治運動家周奕成、法律白話文運動創辦人楊貴智、資深媒體人莊豐嘉、康仁俊、廖筱君、陳信聰等人。

王婉諭表示，她參與過多次時代力量的募款餐會，感謝到場一路並肩作戰的老朋友、首次參與的新朋友，2024選後她選擇留下來繼續打拼，原因有三：一是台灣政治環境烏煙瘴氣，理性聲音逐漸消失，她不願這樣的聲音消逝；二是許多基層人民的痛苦，需要時代力量站在身旁協助；三是黨內有許多來自社會運動、具理念與實踐力的夥伴，她希望為他們撐起一片天。

王婉諭強調，時代力量要持續發出理性的聲音、協助弱勢、讓理想實現，必須有更多人跨出一步，勇敢發聲、投入公共事務、甚至參選。她呼籲大家攜手努力，讓時代力量跨過2026，展望2028，邁入下一個十年。

王婉諭指出，時代力量長期以來關心台灣社會未被解決的結構性議題，包括國家主權、居住正義、勞工權益，尤其是兒童及青少年權益、交通改革。此次募款餐會更特別準備了議題募款環節，來擴充兒少及交通倡議的能量。時代力量強調，當前的政局，讓許多民生議題在立法院內難以往前推進，必須與人民站在一起，用草根的方式，從基層凝聚力量推動改變。

王婉諭表示，在募款環節中，特別設計了一項重點目標，就是為即將到來的2026年地方選舉候選人籌措保證金。同時鎖定了台北、新北、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義與高雄八個縣市，希望能協助候選人順利投入選戰，在這些地方重新插上旗幟。

對於2026選戰，她表示，目前選戰對策委員會的成員即將邀請完成，提名辦法也即將完成，很快就會對外公布，同時也會涉及一些四黨合作的部分。未來四黨也會有針對選舉的備忘錄向社會說明，並在第四季會到各地舉辦說明會，來募集更多有理念的候選人。

王婉諭強調，時代力量十年來政黨從國會的監督中穩健前行，累積問政實力。如今邁向新的十年，將把這些基礎轉化為更強大的執政能量，不只在中央，更深入地方，讓改革理念能更有力地落實於全台。