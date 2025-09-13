3千萬、6間房也買不到快樂　21歲獨子繼承遺產後崩潰：快撐不下去

圖文／鏡週刊

馬來西亞一名21歲華裔青年繼承巨額遺產，一夕之間成為千萬富翁，帳戶裡躺著新台幣3,000萬的存款，還有6間連棟房產，可謂衣食無憂。然而他失去所有親人，獨活在世上，這種空洞感令他備感痛苦，甚至不知道自己還能撐多久。

日前，馬來西亞XUAN「解憂樹洞」專頁分享一名年輕男子的心聲，作為家中獨子的他，爺爺奶奶、外公外婆和爸媽都相繼離世，他感到前所未有的孤單，雖然長輩們留下的房子和錢讓他生活無虞，但他卻不敢隨意揮霍，坦言「我知道這是一筆不少的錢，可是我真的不敢亂花，因為我總覺得這是爸媽他們一輩子辛苦換來的命根錢」。

這名男子透露，自己不敢享受生活，吃飯總是隨便解決，點個外賣都會感到愧疚，深怕這些用家人一生心血換來的錢，被他隨意揮霍。在所有親人離世後，他陷入了長達2年的憂鬱。他坦承孤獨讓他情緒低落，個性也變得越來越內向，不願出門、不想與人交流。他明白擁有這些遺產是幸運的，但「有錢卻沒有家人」的現實讓他痛苦萬分，這種孤單和痛苦讓他找不到生活的方向，只能無助向網友求助：「我沒有方向，也不知道自己還能撐多久，只是想找個地方透口氣，想問問看，我該怎麼辦？」

貼文下方許多網友都對他深感同情，感謝男子鼓起勇氣坦露如此深沉的心情，一名網友指出，這種因失去而帶來的孤獨與壓力，並非金錢或所謂的「幸運」所能彌補，反而這份沉重甚至令人難以呼吸。網友認為原PO並非「矯情」或「不知足」，他只是在最脆弱的年紀失去了所有至親。對於一個年僅21歲的年輕人而言，能夠獨自面對這些重擔，光是這份堅持就已經非常厲害。

這名網友安慰原PO表示，這筆遺產是長輩們一生的心血，是他們以生命為他換來的安全感。他之所以不敢動用，只是因為還沒從失去親人的悲痛中釋懷，而那份「不能辜負」的心態正是他對逝者愛的延續。然而，男子也應了解長輩們留下財富的目的，並非要他背負終身重擔，而是期盼他能活得更輕鬆自在，擁有更多選擇與希望，「他們會更希望你好好吃飯、好好生活，不是躲在痛苦和愧疚裡茍活」。

