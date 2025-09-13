　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Tim Cook讚iPhone 17新色「殺手級」　談Air續航：最偉大創新

記者蘇晟彥／綜合報導

iPhone 17系列發表會結束後，作為首次出現的新家族成員，iPhone Air 受到許多果粉關注效能，尤其是電池續航問題，對此，根據外媒報導，近日蘋果執行長 Tim Cook 在接受訪問時提到，他指出Air是在更小的體積內「有更完美的效能」，同時也大讚這次的新色「宇宙橙」是殺手級顏色。

▲▼iPhone 17 Air。（圖／路透）

根據外媒報導，近日蘋果 CEO Tim Cook 在參訪時，提到這次推出的新顏色宇宙橙是「殺手級顏色」（killer color），看起來對於這次推出的新色甚感滿意，而針對iPhone Air，有不少用戶提到對於電量僅有3,149mAh，在續航方面會不會出現嚴重問題，但Tim Cook則自信滿滿。

他提到，iPhone Air是「在更小的體積內實現專業級性能」，根據外媒指出，其實蘋果高層希望消費者在抉擇使用Air還是Pro時「產生困難」，但針對續航是否太低時，媒體詢問「大多數用戶一定覺得電池續航短很多」，但Tim Cook則回應，「這次的續航力非常棒，你一定會愛上，公司從內到外進行設計，再加上只支援eSIM，因此能將原先佔用掉的空間擴展成電池，這是一個難以置信的創新。」

iPhone全系列將於19日正式上市，各大電信預購皆已銷售一空，顯見這次新系列的魅力，三大電信也將在19日陸續舉辦首賣會。

▲▼ iPhone17規格,蘋果 。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

