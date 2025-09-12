　
長者安全生活！　灣橋榮院張家昌治療師分享跌倒防護

▲▼ 灣橋榮院社區開講「防跌攻略」為長輩生活安全加分 。（圖／ 灣橋榮院提供）

▲ 灣橋榮院社區開講「防跌攻略」，為長輩生活安全加分 。（圖／ 灣橋榮院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為守護社區長輩健康，臺中榮總灣橋分院在嘉義縣緞繻社區舉辦「平衡肌力動起來，不穩跌倒說掰掰」健康講座，由復健科物理治療師張家昌以深入淺出的方式，帶領居民認識跌倒的雙重原因，包括外在環境的危險因子，如光線不足、地面濕滑或雜物阻礙，以及內在身體狀況的挑戰，例如肌力不足、姿勢控制不佳或多重用藥等情況，提醒長輩日常鍛鍊肌力、認知與平衡，加上環境布置的預防措施，跌倒並非不可避免。

灣橋分院復健科物理治療師張家昌表示，根據國健署調查，65 歲以上的長者，每6位就有1位在1年內曾經跌倒，而每12位就有一位因此送醫。研究顯示，若長者曾經跌倒1次，再次跌倒的風險會增加1倍；如果合併肌少症，跌倒後住院甚至失能的風險也會顯著提高，因此希望社區長輩可以多多鍛鍊肌力與認知，守護生活品質與健康。

張家昌治療師在講座中帶領社區長輩進行平衡與肌力訓練，例如雙手交叉放在胸前進行30秒椅子坐立測試，用以檢測下肢耐力，正常值約在11到18次之間。另外，藉由腳尖與腳跟交替行走，將一隻腳的腳跟移到另一隻腳的腳尖前面，向前直走約20步，來訓練動態平衡感，能夠提升身體協調性及穩定度。

灣橋榮院張家昌職能治療師在活動中，也教社區長輩幾招好玩又實用的認知小遊戲，在家可以多完多訓練。例如「月份手指操」，用大拇指代表大月、小指代表小月依序比劃月份；進階版本則可選擇日期或電話號碼的單號、雙號來練習，增加挑戰性。還有「文字接龍操」，長輩在微微下蹲或單腳側點時，一邊與他人接出2至4字的詞語，使腦力與肢體同時運作。這些看似簡單的小動作，實際上能有效刺激腦部，使腦力與肌力同步鍛鍊，提升手眼和肌肉的協調力，提升日常生活安全性。

除了運動外，灣榮張家昌職能治療師提醒，「居家動線」與「環境改善」同樣非常重要。家中應保持燈光充足，走道避免堆放雜物，浴室與樓梯加裝止滑墊與穩固扶手，並穿著止滑室內鞋。夜間若需起身上廁所，建議配置感應式小夜燈，必要時搭配手杖或助行器，減少因光線不足或支撐不穩而發生意外。在浴室洗澡時，以及廚房、陽台等容易濕滑的地面，也要特別注意保持乾燥。常用生活用品最好放在伸手可及的高度，避免彎腰或攀高造成危險。此外，走路時也要注意步伐，留意桌腳、椅腳等家具，降低絆倒的風險。透過這些居家布置與生活習慣的調整，長者可以在日常生活中更安全、自在，降低跌倒意外的發生。

09/11 全台詐欺最新數據

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

