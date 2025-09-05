海軍敦睦支隊訪太平洋盟邦　帶上12強球具重現台灣之光

軍聞社／記者王茗生隨艦採訪

為強化與友盟國家交流，展現堅定邦誼，海軍114年敦睦遠航訓練支隊於馬紹爾友邦國家期間，舉辦聯合升旗典禮、文宣館開放參訪、聯合動態操演與彩繪繪畫牆等活動，除了獲駐外大使、當地政要與農業技術團高度肯定，更鞏固了兩國間堅實邦誼。

馬紹爾助理總統暨環境部長（Bremity Lakjohn）表示，這是他首次參與敦睦支隊的活動，對於支隊官兵的付出與努力，給予讚許與肯定，他特別讚揚海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊與陸戰莒拳隊的精湛表現，充分體現中華民國海軍的專業與紀律，並感謝臺灣政府長期以來對馬國的實質協助與友誼，期盼持續深化雙方友好交流。

我國駐馬紹爾大使夏季昌表示，今年是敦睦支隊連續第三年到訪，馬國政府非常重視支隊到訪，總統海妮女士更親自接見支隊長與支隊幹部，在在凸顯雙邊邦誼日益穩固，他指出，官校學生彩繪圍牆、晚宴及表演活動，不僅展示海軍的堅實戰力，也讓馬國民眾與僑胞深刻感受到驕傲與感動，同時進一步促進人與人之間的交流。

農技團團員李欣庭則指出，此次支隊展覽令人十分感動，特別是來自臺灣藝術家的展品「不歸鹿」，藝術家到訪全臺各地採集各式各樣的果實，拼湊出一件件藝術品，藉此象徵寶島之美，展現臺灣文化軟實力。此外，李欣庭也特別提到臺灣之光展區，當中展示臺灣十二強及奧運選手相關運動球具，讓她再次重溫臺灣在國際賽事上的榮耀時刻，更讓當地民眾認識我國近年在國際舞台上的努力與成果。