大阪拉麵該吃哪一間？拉麵浪人帶路攻略5大必吃名店　靠樂天旅遊訂房優惠省錢開吃

大家敲碗已久的大阪拉麵攻略終於來了！樂天旅遊特別邀請到「拉麵浪人Simon」帶路介紹大阪必吃拉麵。

消費中心／綜合報導

每次飛到大阪，打開美食地圖卻不知道該從何下手嗎？這回知名YouTuber「拉麵浪人Simon」聽到粉絲的敲碗心聲，最新一集影片終於走出東京，親自帶路攻略大阪必吃拉麵店，他一口氣分享五間私藏口袋名單，從濃厚、清爽到醬油系拉麵，一一拆解每碗麵的風味精髓，讓大家不用擔心踩雷，輕鬆吃遍神級名店。他也大方透露，這趟快閃拉麵之旅能如此順利，全靠「樂天旅遊」的訂房神助攻，選擇多元、便捷又優惠，讓他快速搞定住宿，把省下的時間與金錢，都花在最重要的拉麵上！

大阪的拉麵店百家爭鳴、類型豐富，想吃得道地、吃得有特色，可不是一件容易的事。身為拉麵界的行家，拉麵浪人Simon特別嚴選以下五家必吃名店，從特色拌麵到超強沾麵，每一家都有讓人專程造訪的理由。

中華そば桐麺：生蛋拌麵美味簡單暴力

一踏上大阪土地，第一站先衝必吃的「中華そば桐麺」，招牌「桐玉」生蛋拌麵僅由麵條、蛋黃與鹹甜鹹香的特製醬汁組成，看似樸實卻令人上癮，每一口都像在吃「壽喜燒」般，尤其推薦「冷麵」版本，冰鎮過後的麵體更能凸顯小麥香氣。店家採QR code取號，翻桌率快，不用久等就能嚐到。

ラーメン家 あかぎ：王道泡系雞白湯

說到大阪人氣口味，絕不能錯過泡系雞白湯，其中「ラーメン家 あかぎ」即使平日晚上也大排長龍，原因在於雞白湯的湯頭濃厚，喝得到濃郁的膠質感，還多了一層淡淡的奶香，讓整體層次更加豐富；搭配的舒肥豬叉燒，軟嫩適中，與湯頭簡直是絕配。推薦初訪必從這碗經典入門，感受大阪人心中最王道的滋味。

魚々麺園：海鮮湯底的新體驗

如果你是東京「煮干拉麵」的愛好者，位於布施站的「魚々麺園」絕對要來！除了定番主打的鯛白湯拉麵，店家也會不時推出限定口味，拉麵浪人Simon就點了特別的「龍蝦冷麵」，湯頭帶有淡淡的龍蝦鮮味在口中散開，濃稠感如同昆布般自然滑順，口感非常特別。配料更有帶煙燻風味的舒肥豬叉燒，以及炙烤過的鵪鶉蛋，細節到位，令人難忘。

燃えよ麺助：炭火鴨湯的究極風味

即使嚐遍各種拉麵，位於福島站的「燃えよ麺助」，至今仍是拉麵浪人Simon心目中的大阪第一。人氣必點的「特製紀州鴨拉麵」將炭火烤過的鴨肉香氣完整融入湯底，搭配微甜的醬油基底，層次分明且飽滿，再加上彈牙有嚼勁的麵條，入口即化的軟嫩豬叉燒，都令人回味再三，大推台灣人一定會喜歡。

いかれたNOODLE Fishtons：沾麵迷必訪

位於西大橋站的「いかれたNOODLE Fishtone」，招牌沾麵曾讓拉麵浪人Simon驚豔到直呼「迷倒」。濃厚豚骨魚介沾麵搭配高級的TOKYO X豬叉燒，油脂香氣與炭火燻香附著在麵條上，讓每一口都充滿層次感。限定冷麵則是另一亮點，清爽湯底搭配越嚼越香的軟Q麵條，加上鴨肉、紫蘇、山藥、番茄與油蔥酥等豐富配料，風味完整度極高，被他列為「大阪夏季必吃」。

看完這麼多美味的拉麵，是不是超想立刻飛大阪大吃一波？吃麵固然重要，但旅程中的住宿同樣不可少，拉麵浪人Simon提到，這次為了能夠節省時間吃更多拉麵，他都是一吃完就回到飯店錄製影片，而舒適便利的住宿，就是使用樂天旅遊訂到的，才能讓他輕鬆跑遍多家拉麵店。

此外，樂天旅遊平台提供了全新的中文介面，讓搜尋操作更直覺、使用更方便。拉麵浪人Simon示範如何快速找到附近推薦的理想住宿，「這次要快閃大阪跑很多拉麵店，我只要舒適剛好的大小就好，設定好想要的預算區間，然後搜尋的時候把『樂天旅遊專屬優惠』直接勾起來，這些飯店在樂天旅遊平台訂絕對最划算」，由於樂天旅遊還祭出「四重優惠」：房價折扣、優惠券、訂房回饋1%樂天點數，以及搭配樂天信用卡、匯豐、聯邦、富邦等指定信用卡的專屬好康，他提醒大家別忘了在結帳頁面確認折扣後的最低房價，確保拿到最超值的組合。

不必再花時間比價，就能用實惠價格住到最滿意的房間，樂天旅遊祭出的優惠超有誠意，即日起至9月20日，還有專屬的SUPER SALE，住宿除了房價格扣外，還享最高額外6折優惠券，如果是樂天會員新用戶，再享95折優惠，省上加省。拉麵浪人Simon看了都說：「Buff疊這麼多層，這真的是可以的嗎？」

從生蛋拌麵到海鮮白湯，展現大阪多元的拉麵魅力。看完拉麵浪人Simon的攻略，以及樂天旅遊的超強訂房優勢，是不是已經心癢難耐了呢？不管是為了追逐拉麵美食、血拼購物，還是單純想放鬆度假，別再猶豫了，現在就能說走就走，用最划算的價格，開啟你的日本之旅！

