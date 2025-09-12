法務部打造柔性司法！觀護人、心理師、社工　104人齊聚交流

▲法務部今（12）日舉辦「114年度全國觀護心社相關人力訓練暨社區處遇在職精進觀摩會議」 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（12）日舉辦「114年度全國觀護心社相關人力訓練暨社區處遇在職精進觀摩會議」，齊聚全國各地檢署主任觀護人、觀護人、公職心理師、觀護心理師及觀護社工師等共104人參與。部長鄭銘謙親自出席，期盼透過跨專業交流，提升觀護團隊專業能量，共同推動柔性司法。

鄭銘謙部長致詞時指出，司法的力量不僅止於嚴格規範，更在於「在迷航的生命旁點亮微光、引導陪伴」，讓司法展現溫度。他強調，單純的懲罰與隔離難以解決問題，唯有專業協助與引導，才能實踐柔性司法與治療性司法精神。

▲齊聚全國各地檢署主任觀護人、觀護人、公職心理師、觀護心理師與觀護社工師等共104人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

鄭部長並肯定心理師與社工師在第一線工作的辛勞，「當個案身陷人生風暴，專業人員的陪伴讓他們不至於迷失，這份穩定與支持，正是柔性司法最大的價值。」他也承諾法務部會做最強力後盾，支持所有觀護專業人員。

本次訓練課程內容涵蓋犯罪學、生命歷程等觀點，結合理論與實務，並邀請新竹、基隆及屏東地檢署分享處遇模式，讓學員得以觀摩跨專業合作的具體案例。會中不僅深化學員個案分析能力，更協助建構更精準的處遇計畫。

法務部表示，期盼透過此次訓練與交流，觀護團隊能不斷精進專業與熱情，持續在司法體系中發光發熱，共同打造更健全、更具溫度的司法環境。