不僅涉性騷　「台灣活佛」被控侵占驅逐老住持

▲黃英傑除被控性騷外，也被爆出疑似侵占釋炫慧法師所有的淨慈寺。（圖／CTWANT提供，下同）

現年58歲的黃英傑，2005年被藏傳佛教直貢澈贊法王認證為第三世巴麥欽哲仁波切，未料本刊接獲爆料指出，「活佛轉世」的黃英傑卻被爆出性騷擾女學生與女信徒的醜聞，而黃英傑不僅被爆出性騷擾醜聞，其還被控侵占屏東淨慈寺廟宇用地，利用住持年事已高，不諳法律為由，毀壞雙方的口頭約定，將年邁的住持直接掃地出門，將原有的淨慈寺註銷占為己有，並將所有權登記給台灣欽哲光明壇城協會。

有知情人士指出，位在屏東縣新埤鄉的淨慈寺原為釋炫慧法師所有，但隨著炫慧法師年紀增長，寺廟的運營開始出現無繼承人能夠接管的窘境。黃英傑2019年時透過弟子關係與釋炫慧結識，並積極向釋炫慧展現誠意，希望能夠協助管理寺廟，雙方最終達成口頭協議，黃英傑只要能完成兩個條件，釋炫慧就答應讓黃英傑接手管理廟宇，她為「第一任住持」，黃英傑為「第二任」。

▲位在屏東縣的淨慈寺儘管外觀仍有淨慈寺的大字，但實際上已成為欽哲講修院。

釋炫慧指出，第一，「淨慈寺」不可改名，也不可讓縣府除名；第二，黃英傑接手後仍需在寺院內留下一間房間給釋炫慧作為修行的地方。黃英傑起初同意條件，讓釋炫慧放心將廟宇交給他，卻一面以「縣府新規定」為名，新任管理者均須擁有產權，否則廟宇將會被除名，以此將廟宇轉移至其名下。

然而黃英傑原本答應的條件卻一項都未達成，釋炫慧不但未得到一間房間讓她可以修行，2023年1月屏東縣府更是直接寄來一紙公文，確認「淨慈寺」已遭註銷寺廟登記表、證，相關動產與不動產全數移轉，徵求利害關係人意見，讓釋炫慧驚覺被騙。

▲黃英傑除在華梵大學攻讀博士外，也曾在華梵大學任教，卻被爆出性騷女同學的醜聞。

釋炫慧事後不斷打電話詢問黃英傑狀況，並質疑黃英傑違約，且當初說好的個人受贈，最後卻由黃英傑其下協會「台灣欽哲光明壇城協會」受贈，淨慈寺如今也遭屏東縣府除名，明顯違約。黃英傑也解釋表示，更名部分因法律程序問題，這部分他也不是很理解，目前正全力請縣府保留原名，更強調一切「沒有私心，也沒有圖利」，他也是第一次知道雙方有這麼大的認知落差，希望能和法師好好坐下來釐清。

而釋炫慧最後也直接挑明，希望黃英傑將淨慈寺「還給她」，黃英傑先是爽快答應，但隨後以要「閉關」為由，表示時間點定得太過匆促，實在無法配合，希望後續能改日再約。但根據本刊截至今（2025）年8月觀察，淨慈寺的外觀早已被更改為「欽哲講修院」，幾乎看不出原本的模樣。

本刊致電並在欽哲光明壇城官網留言，詢問巴麥欽哲仁波切（黃英傑）被控性騷及侵吞寺產疑雲，截至發稿前未獲回應。

