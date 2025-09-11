　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

靈鷲山水陸法會愛心義剪　22名美髮師為200弱勢族群服務

▲2025靈鷲山水陸法會愛心義剪

▲愛心義剪活動的參與設計師們與靈鷲山代表等人士。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第32屆水陸空大法會秉持「慈悲、平等、嚴謹」精神，幫助人心安定，也推動公益，將慈悲精神落實於日常行動。9月11日上午，在桃園體育局田徑場北門舉辦「友善關懷，義剪送愛」活動，桃園市愛心義剪協會22名專業設計師，為近200位街友與弱勢族群服務，剪去煩惱絲，一掃燠熱煩悶。

活動由靈鷲山佛教教團、慈善基金會主辦，桃園市政府民政局、社會局協辦，桃園市愛心義剪協會的設計師們提供服務。靈鷲山桃園講堂監院妙慧法師表示，講堂因緣結識愛心義剪協會，感恩每位設計師發心，使義剪活動再度順利圓滿。

▲2025靈鷲山水陸法會愛心義剪

▲義剪服務時，設計師不馬虎，謹慎細膩。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

原本10點才開始的公益活動，9點多就有民眾提前到場，第1位報到的邱伯伯歡喜地表示，酷熱天氣修整頭髮後，不僅舒爽，內心更是歡喜無比。程伯伯也感恩地說，理髮後要去法會現場幫忙，因為接受社會善意，要回饋相應。也有人對設計師的高超技術豎起大拇指、讚不絕口。更多人感恩靈鷲山來到桃園辦法會，落實關懷社會弱勢的善意。

家住平鎮的游淑美設計師，擁有十多年專業經驗，第一次參與靈鷲山水陸法會愛心義剪，能為弱勢貢獻專業所長，讓她內心無比滿足。設計師林春英連續兩年參與靈鷲山義剪服務，晚上還要繼續到法會協助其他活動。現場安排多位志工協助引導動線，為每位接受義剪服務的民眾送上結緣品與關懷金，讓他們與社會大眾的善念愛心結緣，使善的力量永續循環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
530 3 4240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘國親口告知婚訊！《RM》超暖反應全錄下

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投劇場藝術季　9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

南投客家文化節　10／5邀羅文裕、魏如昀獻唱

桃園婦幼局走讀馬祖女路　跨縣市連江攜手推進婦女福利

投縣推低收入戶就服計畫　9／22半山夢工廠登場

靈鷲山水陸法會愛心義剪　22名美髮師為200弱勢族群服務

三重玫瑰立體停車場進度超前　力拚2026年5月完工

教師節前夕！新北表揚優良教育人員　侯友宜感謝老師春風化雨

新北國際青年氣候論壇登場　侯友宜肯定淨零創意行動

新北包辦全國製茶冠亞季軍　坪林吳永春奪第13座冠軍

新北板橋社區污水困擾8年　住戶拆除後巷違建順利接管

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

南投劇場藝術季　9／19前單場次購票享早鳥優惠65折

南投客家文化節　10／5邀羅文裕、魏如昀獻唱

桃園婦幼局走讀馬祖女路　跨縣市連江攜手推進婦女福利

投縣推低收入戶就服計畫　9／22半山夢工廠登場

靈鷲山水陸法會愛心義剪　22名美髮師為200弱勢族群服務

三重玫瑰立體停車場進度超前　力拚2026年5月完工

教師節前夕！新北表揚優良教育人員　侯友宜感謝老師春風化雨

新北國際青年氣候論壇登場　侯友宜肯定淨零創意行動

新北包辦全國製茶冠亞季軍　坪林吳永春奪第13座冠軍

新北板橋社區污水困擾8年　住戶拆除後巷違建順利接管

閱之海筆記／滿洲國之花：女間諜川島芳子的失身之謎

事情多到焦躁不安？「5個方法」讓你靜下心　請允許自己不完美

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

相關新聞

勞工局結合志工校園愛心義剪

勞工局結合志工校園愛心義剪

清明連假剛過夏天的腳步逐漸來到，為讓特殊教育學校的學子們理個清爽舒適的髮型，台南市勞工局6日結合台南市美髮美容技術指導員職業工會志工，來到台南大學附屬啟聰學校台南分校，為國小部、幼兒部學生辦理義剪活動。

黃秀霜名家揮毫送春聯愛心義剪

黃秀霜名家揮毫送春聯愛心義剪

關鍵字：

2025靈鷲山水陸法會愛心義剪

讀者迴響

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面