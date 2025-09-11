靈鷲山水陸法會愛心義剪　22名美髮師為200弱勢族群服務

▲愛心義剪活動的參與設計師們與靈鷲山代表等人士。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第32屆水陸空大法會秉持「慈悲、平等、嚴謹」精神，幫助人心安定，也推動公益，將慈悲精神落實於日常行動。9月11日上午，在桃園體育局田徑場北門舉辦「友善關懷，義剪送愛」活動，桃園市愛心義剪協會22名專業設計師，為近200位街友與弱勢族群服務，剪去煩惱絲，一掃燠熱煩悶。

活動由靈鷲山佛教教團、慈善基金會主辦，桃園市政府民政局、社會局協辦，桃園市愛心義剪協會的設計師們提供服務。靈鷲山桃園講堂監院妙慧法師表示，講堂因緣結識愛心義剪協會，感恩每位設計師發心，使義剪活動再度順利圓滿。

▲義剪服務時，設計師不馬虎，謹慎細膩。（圖／靈鷲山佛教教團提供）

原本10點才開始的公益活動，9點多就有民眾提前到場，第1位報到的邱伯伯歡喜地表示，酷熱天氣修整頭髮後，不僅舒爽，內心更是歡喜無比。程伯伯也感恩地說，理髮後要去法會現場幫忙，因為接受社會善意，要回饋相應。也有人對設計師的高超技術豎起大拇指、讚不絕口。更多人感恩靈鷲山來到桃園辦法會，落實關懷社會弱勢的善意。

家住平鎮的游淑美設計師，擁有十多年專業經驗，第一次參與靈鷲山水陸法會愛心義剪，能為弱勢貢獻專業所長，讓她內心無比滿足。設計師林春英連續兩年參與靈鷲山義剪服務，晚上還要繼續到法會協助其他活動。現場安排多位志工協助引導動線，為每位接受義剪服務的民眾送上結緣品與關懷金，讓他們與社會大眾的善念愛心結緣，使善的力量永續循環。