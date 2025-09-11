　
3C家電

Spotify無損音質正式上線！Premium會員搶先用　台灣得再等等

記者蘇晟彥／台北報導

Spotify 10晚間終於宣布無損音質（Lossless）正式推出，已經率先在特定市場（澳洲、奧地利、捷克、丹麥、德國、日本、紐西蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞典、美國和英國）的Premium會員中上架，接下來預估在10月左右逐步推送到其餘50多個國家，用戶將可以聆聽到更細節的聲音，享受無與倫比的沈浸感。｜

▲▼

根據官方新聞稿指出，無損音質確定可以在Spotify上聆聽，首先在澳洲、奧地利、捷克、丹麥、德國、日本、紐西蘭、荷蘭、葡萄牙、瑞典、美國和英國的Premium會員可以搶先使用，接下來預計在10月的時候逐步推送到其他50多個國家，官方指出，透過無損音質將可以更沈浸的體驗音樂，也將逐步完善所有歌曲的無損音質。

目前將可以以高達24 位元/44.1 kHz 的 FLAC 格式串流播放曲目，同時在手機、桌上型電腦及筆電都可以使用無損音質的服務，許多支援Spotify Connect 的設備，包括索尼、Bose、三星、森海塞爾等也將可以使用。

官方也提醒，無損音質表示沒有經過壓縮還原音樂細節，代表音訊的檔案可能更大，因此在播放歌曲錢可能會需要一些時間進行讀取、下載，必須有些耐心等候聆聽。

但其實Spotify在無損音質上走的已經較晚，Apple Music在2021年就已經提供，其餘像是Amazon在夠早的時間也有，而台灣的用戶還要再等等，預計在十月將可以享受到此服務。

09/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

