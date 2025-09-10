　
地方 地方焦點

竹市秋季農藥及玻璃空瓶換好禮活動登場　結合APP落實環保更便利

▲民眾參與農藥能量飲空瓶回收活動資料畫面。（圖／新竹市政府提供）

▲民眾參與農藥能量飲空瓶回收活動資料畫面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局推動秋季農藥空瓶及提神飲料玻璃空瓶回收活動，將於今(114)年9月17日及10月15日9時至11時，分別在新竹市農會及內湖辦事處舉辦。環保局表示，活動當日民眾凡攜帶農藥空瓶或褐色玻璃提神飲料空瓶，依重量累計點數，即可兌換農會商品券、清淨海洗碗精1,000ml、益生菌培養土20kg、蒲公英衛生紙等多項好禮，更首次結合「風收站APP」智慧集點系統，讓兌換流程更便捷，此舉不僅落實淨零綠生活理念，也鼓勵民眾妥善回收，避免污染環境，促進資源循環再利用。

代理市長邱臣遠表示，農藥空瓶及能量飲空瓶若未妥善回收處理，將對環境品質及民眾健康造成威脅，新竹市政府積極推動源頭減量與回收再利用，並透過集點兌換獎勵機制，吸引更多民眾參與。透過日常資源回收與減廢行動，不僅能減少垃圾處理成本，也能共同守護美麗新竹，為下一代打造幸福友善的永續家園。

環保局表示，此次活動結合風收站APP採「農藥空瓶每公斤集1點數、褐色玻璃提神飲料空瓶每6公斤集1點數」方式計算。農藥空瓶累積3點，可兌換農會商品券50元1份或清淨海洗碗精1,000ml 1份；農藥空瓶或提神飲料空瓶單項集滿10點，則可兌換蒲公英衛生紙1份或益生菌培養土20kg1份，或是農會商品券50元2份。每人每日限兌換宣導品2份，數量有限兌完為止，未兌換完的點數可累積至下次開站，或至「海洋風收站」辦理兌換。

環保局指出，今年春季農藥及提神飲料玻璃空瓶回收活動，獲得民眾熱烈響應，參與人次總計202人，共計回收農藥空瓶676公斤、提神飲料玻璃空瓶2,304公斤。農藥瓶回收須先進行「三沖三洗」，先以清水徹底沖洗三次，並將沖洗水倒入噴霧器再利用，確保瓶內無殘留後，與一般資源物分開回收。透過正確回收流程，可有效減少有害物質殘留，避免影響環境與人體健康。

環保局提醒，民眾參加活動除可獲得實用好禮，更是支持「淨零綠生活」的重要行動，進而共同實踐永續發展目標責任消費及生產(SDG12)，也能促進健康福祉(SDG3)，實現節能減碳目標。

新竹市環保局

