7-11推出小熊維尼、大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

▲7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN自9月17日起推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購，打造超過60款限量周邊；9月18日還有「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」周邊快閃購。而萊爾富超夯「果C果昔」達標500店，指定日期2杯99元，或穿裙子享「買1送1」。

▲▼萊爾富果C果昔達標500店販售，還有「2杯99元」、「穿裙子買1送1」等活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富果C果昔達標500店販售，還有「2杯99元」、「穿裙子買1送1」等活動。（圖／業者提供）

★7-11小熊維尼、大谷翔平周邊

7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動，攜手野獸國、無限玩具、infoThink 等品牌，打造超過60款限量周邊，最低169元起可加購，從學生書桌、辦公桌到日常隨身小物，都能展現可愛又實用的森活美學。

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

7-11自9月17日下午3點起，全台門市限時展開「小熊維尼系列白色森活」快閃購，uniopen會員不限消費金額即可加購，推薦商品包含「復古翻頁鐘」、「積木堆堆樂」、「造型保溫瓶」、「陶瓷杯壺組」及「三合一磁吸充電盤」等。

▲▼7-11推出「小熊維尼系列白色森活」與「小熊維尼&熊抱哥系列熊賀森活」快閃購活動。（圖／業者提供）

▲7-11推出「小熊維尼與熊抱哥系列熊賀森活」周邊快閃購。（圖／業者提供）

熊抱哥系列則推出「草莓香氣抱枕毯」、「藍牙麥克風」、「造型冰壩杯」及襪子等多樣選擇；此外「小熊維尼雲朵下的朋友們」絨毛掛飾與「星夜幽靈夜燈公仔」系列也同步亮相，掀起收藏熱潮。

▲▼7-11推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」快閃購活動（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」快閃購。（圖／業者提供）

▲▼7-11推出「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」快閃購活動（圖／業者提供）

同場加映，「二刀流傳奇：SHO-TIME大谷翔平」快閃購活動，9月18日起開跑，uniopen會員不限消費金額即可399元起加購，推出多款兼具運動風格與生活美學的周邊，讓粉絲隨時充滿「大谷能量」。

▲▼萊爾富果C果昔達標500店販售，還有「2杯99元」、「穿裙子買1送1」等活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富果C果昔期間限定「2杯99元」、「穿裙子買1送1」。（圖／業者提供）

★萊爾富果C果昔「穿裙子買1送1」

萊爾富果C果昔自上市以來，以創意諧音命名、多元口味深受年輕族群喜愛，今年9月正式達標突破全台500店，為慶祝，將於9月9日在台北「中正善導寺站」舉辦快閃活動，現場免費送出500杯，共享品牌里程碑。

同步優惠還有9月10日至9月16日推出「時尚裙襬日」，凡穿裙子購買果昔即享「買1送1」。另外，9月17日至10月28日購買指定口味果昔「任2杯99元」，包括：「莓完莓了」、「鳳梨芭樂」、「曖昧打翻了」等6款經典口味。

▲▼萊爾富果C果昔達標500店販售，還有「2杯99元」、「穿裙子買1送1」等活動。（圖／業者提供）

▲萊爾富「果C果昔」達標500店販售。（圖／業者提供）

還有「果昔來蓋章」祭出豐富贈品，蓋滿6章可兌換「玩具總動員草莓熊公仔」、蓋12章送果昔一杯，集滿70章更有機會把「Maison Margiela淡香水」帶回家。

萊爾富也公布3款果C果昔新口味上市，包括「沒有如果」結合覆盆莓、藍莓與草莓三重果香；「C瓜戀乳」以西瓜與煉乳冰磚打造沁涼消暑感；「若離卻依戀」則將酪梨與布丁冰磚結合，入口濃醇香滑。

▼萊爾富果C果昔新上市。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富果C果昔達標500店販售，還有「2杯99元」、「穿裙子買1送1」等活動。（圖／業者提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

