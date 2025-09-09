南消攜手遠東百貨推防災專櫃　防災月打造韌性城市

▲台南市消防局與遠東百貨合作推出「防災專櫃」，讓防災觀念走進市民日常生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「原來這些防災物品在家裡也能準備啊！」一名民眾在遠東百貨一樓專區操作互動式防災裝置時驚訝地說；適逢九月防災月，台南市東門消防隊與遠東百貨攜手合作，設置「防災專櫃」，將專業防災觀念融入日常購物空間，讓防災意識不再遙遠，而是觸手可及。

專櫃展示安全頭盔、防毒面罩、緊急避難包、手電筒等多樣防災物資，並透過圖文與互動體驗，帶領民眾了解「災前如何防範、災時如何應變、災後如何復原」。現場也有專業消防人員解說，讓大小朋友都能在輕鬆氛圍中學會實用防災技巧。消防局第七大隊長石家源指出，真正的防災力量來自全民參與，盼透過活動讓市民建立「自己的安全自己先顧」觀念，強化社區韌性。

消防局長李明峯表示，防災精神在於「平時準備、災時冷靜、災後復原」，防災專櫃是將防災教育生活化的重要示範；市長黃偉哲也強調，唯有全民提升防災意識，城市才更能面對挑戰，市府將持續推動防災活動，與民間、社區合作，共同打造更安全、更安心的環境。遠東百貨則表示，百貨公司是市民生活休閒的重要場域，與消防單位合作，不僅提升顧客安全意識，也展現企業社會責任，呼應「韌性防災都市」的精神。