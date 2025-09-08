不用健身房！醫師教你2個動作　每天10分鐘維持體態

▲不用上健身房！醫師教你2個動作，每天10分鐘維持體態 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

想維持體態卻不知道從哪開始？醫師江坤俊近日在社群平台分享自己的運動習慣，強調只要每天花一點時間、持之以恆，就能維持良好狀態，不必過度勉強自己。

江坤俊透露，他的運動菜單只有兩種動作，分別是「爬山式」以及「深蹲」。一開始他一天能做360下爬山式，經過持續練習，如今已能提升到600下，但他也提醒自己「不要硬撐」，若身體疲累，就維持在360下即可。他表示，重點不在數量，而是持續性與規律。

▲江坤俊醫師從每日360下「爬山式」練到600下，強調規律比拚數量更重要。（圖／資料照片）

至於深蹲，江坤俊採取「維持性訓練」的方法，下蹲後停留約10秒再站起來，每天進行10次。他笑稱，看似簡單，卻能有效強化核心與下半身肌群，是自己每天必做的固定運動。

除了運動，他也分享飲食習慣，平時早餐和晚餐都會正常進食，中餐則採取輕斷食，控制熱量攝取。他認為，不需要嚴格節食或大量運動，找到適合自己的方式並持續下去，才能真正養成健康生活。

江坤俊最後鼓勵民眾：「這兩個動作人人都能嘗試，重點是每天做一點，慢慢就會看到體態的改變。」

▲江坤俊醫師每天做10次「停留式深蹲」，強化核心與下半身，笑稱雖簡單卻相當有效。（圖／資料照片）