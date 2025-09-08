悠閒養老？日夫妻砸退休金買鄉村房　1.5年後慘賠返東京

▲川田夫妻以1,100萬日圓購下長野山區的90年古民家，憧憬退休後的田園生活，未料後悔了。（示意圖／Pixabay）

日本近年興起「地方移居」、「古民家翻修」風潮，就是將老舊的鄉村房屋進行修繕與改造，許多日本人選擇在退休後離開都市，搬進鄉村追求自然與慢活。媒體與社群常見有人分享田園風光、農作樂趣與DIY維修的日常，營造出理想中的「第二人生」。然而，實際生活卻常與憧憬背道而馳，許多人在移居後不得不面對孤立、醫療與資產處理等現實問題。

根據《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的川田啓一（化名）與63歲的妻子雅子（化名），正是其中一例。他們花費1,100萬日圓，約新台幣227 萬元購得長野縣一處築90年的古民家，期盼以退休金與年金開啟新的生活。最初，他們樂於種菜、修繕與享受群山圍繞的風景，但很快便陷入沉重壓力。

像是夏季與雜草搏鬥，冬天處理積雪損壞的屋瓦與雨槽，體力逐漸不支；而偏遠地區沒有隨叫隨到的工匠，許多維修只能自己動手。更令人焦慮的是醫療資源不足。雅子無奈地說：「我有慢性病，但附近沒有專科醫院，每個月都得開車一小時以上就診。如果有一天我們不能開車，就徹底沒辦法了。」

資產問題也是一大隱憂。古民家因建物老舊，固定資產稅雖低，但幾乎沒有轉售價值，對子女而言恐淪為「負資產」。啓一感嘆：「當兒子直言『這房子我不可能繼承』時，才意識到我們把負擔留給了下一代。」移居僅一年半，夫妻倆便決定出售古民家，搬回東京近郊的租屋。最終賣價僅900萬日圓，約新台幣186萬元，加上修繕與改裝費，實際損失超過500萬日圓，約新台幣103萬。

儘管如此，雅子仍感到如釋重負：「現在醫院近在咫尺，外出也方便，不再感到孤獨。原來安心感比什麼都重要。」川田夫妻的經歷顯示，追求田園生活並非錯誤選擇，但它意味著「生活全面翻轉」。在憧憬鄉村寧靜的同時，必須謹慎評估體力負荷、醫療資源、以及不動產處分等制度性風險。

▲移居僅一年半，夫妻最終以900萬日圓售出古民家，損失逾500萬日圓，選擇回到都市生活。（圖／翻攝自X，@tagayasu2025）

