　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛辦完18年大普度！移工開車「撞毀牌樓」...驚險瞬間曝光

記者唐詠絮／鹿港報導

開車真的不能分心！彰化縣鹿港鎮昨(7)日上午發生一起驚悚車禍。一名25歲的阮姓男移工，開車行經鹿和路四段時，疑似因為「疲勞駕駛」沒注意前方路況，竟然直接撞上當地信仰中心「玉安宮」18年一次的大普度牌樓，強大撞擊力當場導致牌樓倒塌，車輛車頭全毀，幸好駕駛奇蹟般沒有受傷，酒測值為零，但這場意外也導致現場雙向道路一度封閉。

▲鹿港玉安宮普渡牌樓被撞毀。（圖／民眾提供）

▲鹿港玉安宮舉辦18年埤頭庄大普度，牌樓被撞毀。（圖／民眾提供）

警方表示，這起事件發生在昨天上午11點左右。阮姓男子開車，沿鹿和路四段由北往南行駛，疑似因精神不濟、未注意車前狀況，完全沒有減速就直接衝向路邊牌樓。撞擊瞬間發出巨響，牌樓當場被撞到傾斜倒塌，阮男車輛的右前車頭也嚴重毀損，零件散落一地，畫面相當嚇人。周邊用路人見狀及時閃避，未造成更大傷害。

▲鹿港玉安宮普渡牌樓被撞毀。（圖／民眾提供）

▲鹿港玉安宮普度牌樓被撞毀，警方封閉道路動用吊車吊離。（圖／民眾提供）

事故發生後，由於牌樓倒塌佔據路面，鹿和路四段雙向道路必須暫時封閉，進行障礙清除。轄區頂番派出所員警立即到場指揮交通、實施管制，並引導車輛改道，維持交通順暢，未造成嚴重回堵。

被撞的玉安宮牌樓才剛在9月4日圓滿完成「十八年一次的唐山大普度」宗教盛事，活動盛大順利，沒想到三天後就發生牌樓被撞意外，讓不少當地民眾感到惋惜，直呼「真的是萬幸，所幸沒傷到人」。警方對阮男實施酒測，確認酒測值為0.00mg/l，排除酒駕可能。初步研判肇事原因為「未注意車前狀態」，疑似疲勞駕駛導致，詳細責任歸屬仍待進一步調查。

▲鹿港玉安宮普渡牌樓被撞毀。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日圓急貶！　創本月新低
出門辦保！　陳佩琪：先生需要安全平靜的環境面對官司
快訊／柯文哲點頭了！　同意由陳佩琪辦理交保程序
剛辦完18年大普度！牌樓遭撞毀...驚險瞬間曝
大蟑螂攻陷東日本！　關鍵原因好意外
陳美鳳同框胡瓜、林志穎！　參加歐漢聲女兒生日趴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑　駕駛挨罰+吊照

快訊／柯文哲點頭了！　同意由陳佩琪辦理交保程序

剛辦完18年大普度！移工開車「撞毀牌樓」...驚險瞬間曝光

警局門口碰撞攔車！囂張白車拒檢撞警挨轟1槍逃逸　2男1女被逮

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師一早赴北所律見　最新現場曝

快訊／陳佩琪曝柯文哲點頭了！同意7000萬交保　律師抵達北所律見

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

醫院家族內鬥！　原因曝光

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

台灣森林爆恐怖浩劫　越籍山老鼠橫行

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【牛牛側躺睡太爽】媽喊2次才醒：以為你死掉了QQ

彰化轎車衝騎樓撞爛機車！下車扶正裝沒事落跑　駕駛挨罰+吊照

快訊／柯文哲點頭了！　同意由陳佩琪辦理交保程序

剛辦完18年大普度！移工開車「撞毀牌樓」...驚險瞬間曝光

警局門口碰撞攔車！囂張白車拒檢撞警挨轟1槍逃逸　2男1女被逮

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師一早赴北所律見　最新現場曝

快訊／陳佩琪曝柯文哲點頭了！同意7000萬交保　律師抵達北所律見

網紅醫師鬧糾紛　家族二三代大亂鬥

醫院家族內鬥！　原因曝光

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

台灣森林爆恐怖浩劫　越籍山老鼠橫行

羅里賽季第53轟領軍　水手18比2海扁勇士締造賽季新高

石破茂執政不到1年下台！「菅義偉勸退」成關鍵　親揭最大心結

2月大男嬰「遭猴擄走」淹死！　印度爸媽目睹浮屍崩潰

韓國對陸團客試行免簽　最長停留15天

川普發「最後通牒」要求釋放人質！　哈瑪斯：已準備好談判

林昱珉5局僅失1分摘本季第4勝　9月兩場先發防禦率1.80

TISA「大而美」　17檔老字號基金出列

嘉義火雞肉飯全時段攻略！盤點5間在地排隊店　早餐到宵夜全都有

血月伴魔都！　陸各地攝影愛好者開啟「紅月大比」

日圓急貶、日股飆漲！石破茂辭職效應　日本長天期公債風險升

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

社會熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

即／國10車禍　高雄遊覽車遭撞1傷1命危

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

快訊／陳佩琪曝柯文哲同意交保　律師抵達北所律見

LIVE／柯文哲7000萬交保！律師北所律見最新現場曝

台灣森林爆恐怖浩劫　越籍山老鼠橫行

爭奪經營權！　醫院家族全武行內鬥

醫院家族內鬥！　原因曝光

快訊／柯文哲點頭了！　同意陳佩琪辦理交保程序

新店車撞分隔島衝對向　撞懷恩專車3傷

更多熱門

相關新聞

鷄籠中元祭主普壇普度大典　邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

鷄籠中元祭主普壇普度大典　邱佩琳：凝聚基隆文化記憶

傳承171年鷄籠中元祭昨（6日）晚間於主普壇舉行「中元普度大典」，為系列科儀畫下最莊嚴的一章。副市長邱佩琳代表市長謝國樑與今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材及各姓宗親會代表一同出席，與市民和遊客齊聚一堂，見證這場融合歷史、信仰與文化的百年盛會。

民眾以為是狗！警急攔車搜…驚見活鴨

民眾以為是狗！警急攔車搜…驚見活鴨

印尼移工跑路3897天　躲超商引警員注意

印尼移工跑路3897天　躲超商引警員注意

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

新北移工多元文化戲劇巡演9／14啟動

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

鹿港地藏王廟普度嬰靈　堆好市多2800支雞腿山原因曝

關鍵字：

鹿港玉安宮普度移工牌樓

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

雪碧驚爆遭性侵

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

半年甩24公斤！醫曝訣竅：不用戒碳水

UNIQLO隱藏福利曝！這1物竟能免費帶走

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

午後大雷雨！　塔巴颱風最新路徑曝

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

快訊／龔美富證實請辭三立副總！

15年最長血月登場　命理師曝觀賞禁忌

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面