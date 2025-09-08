剛辦完18年大普度！移工開車「撞毀牌樓」...驚險瞬間曝光

記者唐詠絮／鹿港報導

開車真的不能分心！彰化縣鹿港鎮昨(7)日上午發生一起驚悚車禍。一名25歲的阮姓男移工，開車行經鹿和路四段時，疑似因為「疲勞駕駛」沒注意前方路況，竟然直接撞上當地信仰中心「玉安宮」18年一次的大普度牌樓，強大撞擊力當場導致牌樓倒塌，車輛車頭全毀，幸好駕駛奇蹟般沒有受傷，酒測值為零，但這場意外也導致現場雙向道路一度封閉。

▲鹿港玉安宮舉辦18年埤頭庄大普度，牌樓被撞毀。（圖／民眾提供）

警方表示，這起事件發生在昨天上午11點左右。阮姓男子開車，沿鹿和路四段由北往南行駛，疑似因精神不濟、未注意車前狀況，完全沒有減速就直接衝向路邊牌樓。撞擊瞬間發出巨響，牌樓當場被撞到傾斜倒塌，阮男車輛的右前車頭也嚴重毀損，零件散落一地，畫面相當嚇人。周邊用路人見狀及時閃避，未造成更大傷害。

▲鹿港玉安宮普度牌樓被撞毀，警方封閉道路動用吊車吊離。（圖／民眾提供）

事故發生後，由於牌樓倒塌佔據路面，鹿和路四段雙向道路必須暫時封閉，進行障礙清除。轄區頂番派出所員警立即到場指揮交通、實施管制，並引導車輛改道，維持交通順暢，未造成嚴重回堵。

被撞的玉安宮牌樓才剛在9月4日圓滿完成「十八年一次的唐山大普度」宗教盛事，活動盛大順利，沒想到三天後就發生牌樓被撞意外，讓不少當地民眾感到惋惜，直呼「真的是萬幸，所幸沒傷到人」。警方對阮男實施酒測，確認酒測值為0.00mg/l，排除酒駕可能。初步研判肇事原因為「未注意車前狀態」，疑似疲勞駕駛導致，詳細責任歸屬仍待進一步調查。