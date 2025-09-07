南投旅遊好康月9/15開跑　到合法店家消費滿500可抽特斯拉

▲南投旅遊好康月活動提供市價240萬元特斯拉做抽獎禮品。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為活絡秋季觀光產業，南投縣政府宣布從9月15日起推出為期2個月的「南投旅遊好康月」方案：只要到南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可參加抽獎，有機會把市值240萬元的特斯拉汽車、Gogoro等獎品帶回家。

縣府5日上午舉辦記者會，副縣長王瑞德上述觀光獎勵方案，縣議員林儒暘、張秀枝、林芳伃和多位南投觀光業者都到場贊聲；王瑞德表示，秋天是最適合的旅旅季節，南投各項活動也進入旺季，除日月潭萬人泳渡、南投世界茶業博覽會，10月10日晚上還將施放國慶焰火，另南投「茶鄉小旅行」也將配合配合茶博同步登場，因此從9月15日起到11月15日止，旅客只要在南投合法店家單筆消費滿500元，憑發票或收據即可參加抽獎。

縣府指出，這次活動獎項超過800個，包括特斯拉、Gogoro、iPhone、Switch、南投遊程體驗券以及在地大禮包等，為提高中獎率也加碼抽獎券，遊客到縣內永續店家(官網為準)消費，或到南投、草屯、名間、中寮、國姓、仁愛、信義等鄉鎮消費，一樣有機會抽到獎品。

團體旅遊方面則推出競賽獎勵，旅行業者帶客到南投觀光人數愈多、越有機會拿獎金，如住宿南投或參加國慶焰火、茶博活動，該團人數更加碼計算，最高獎勵金是25萬元；南投縣也和臺北市、花蓮縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市等縣市共同推出「十全十美縣市引客」方案，提供超過百項旅遊獎勵或優惠方案，鼓勵村里團體、志工組織、員工旅遊、校外教學等互訪交流，實現觀光互利共好。