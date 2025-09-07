陸反貪「打虎」不手軟　今年已8名正部級官員落馬

▲大陸金融反腐。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸證監會前主席易會滿因涉嫌嚴重違紀違法，正在接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陸媒統計，今年已有8名正部級官員落馬，且多數為任上落馬、許多為省級政府在任「一把手」。

陸媒《第一財經》統計，今年以來，已有41名中管幹部（任免權在中共中央者）被執紀審查，人數與去年同期（40人）大致相當；被查幹部中包含8名正部級官員，高於去年同期（6人），並且其中7人為任上被查。

這8名落馬的正部級官員為：農業和農村委員會副主任齊扎拉、農業與農村委員會副主任委員蔣超良、山西省省長金湘軍，廣西壯族自治區政府主席藍天立、經濟委員會副主任畢井泉、十三屆政協教科衛體委員會副主任劉慧、內蒙古自治區政府主席王莉霞、十四屆政協經濟委員會副主任易會滿。

報導指出，這份名單有兩大顯著特點，一是僅劉慧1人為退休後被查，其餘7人均為任上落馬；二是任上被查者中有3人為省級政府在任「一把手」，佔到總數的三分之一。這兩個特點在最近幾年較為罕見。

從41名被查中管幹部落馬前的工作領域來看，不包括負責全面工作的地方黨政主要官員在內，至少有17人的工作與經濟密切相關。

值得一提的是，今年落馬的中管幹部中，就有2名易會滿在證監會工作時的同事，即今年3月被查的中共中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組原組長、證監會原黨委委員王會民，和今年4月被查的時任證監會黨委委員、副主席王建軍。

近年來，證監系統反腐持續推進，還有證監會科技監管司原司長姚前、證監會原發行監管部副主任李筱強、證監會原法律部副主任吳國舫等也被查處。